مؤتمر ميمي عبد الرازق: حصلنا على 5 فرص أمام الأهلي.. ولا يوجد مدرب في مصر سيؤدي مثلي مع المصري

أشاد ميمي عبد الرازق المدير الفني للمصري بما قدمه فريقه ضد الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعادل الأهلي مع المصري سلبيا بدون أهداف اليوم الأربعاء في ملعب برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة 30 من الدوري وآخر مباريات موسم 2022-2023.

وتحدث مدرب المصري عقب المباراة قائلا: "أيا كان تشكيل الأهلي، ففي النهاية نحن نواجه الأهلي. اعتمدت على قراءة أفكار مارسيل كولر لأنني لم أكن أعرف من سيشارك لحصول اللاعبين على راحة، وحصلنا على 5 فرص مقابل فرصة وحيدة للأهلي".

وواصل "علي ماهر سيكون مدربا للمصري؟ علي ماهر أخ فاضل. أنا أديت مهمتي ولا يوجد مدرب في مصر من يستطيع فعل ما فعلته، وأريد أي مدرب مصري أن يأتي للفريق ويرى كيف يكون العمل تحت الضغط".

وأردف "مع احترامي للجميع، الكثير من المدربين يهبطون مع أنديتهم وفي اليوم التالي يدربون أندية أخرى".

وأتم " من يخسر مع فريق شركات لا يحزن عليه سوى عامل غرفة الملابس الذي لن يحصل على مكافأة، لكن مع فريق جماهيري فكلما تمشي في الشارع تجد من يلومك".

ورفع الأهلي -البطل- رصيده لـ 83 نقطة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

وأنهى المصري الموسم برصيد 48 نقطة في المركز الخامس.

وكان المصري وصل لنهائي كأس رابطة الأندية وخسر من سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف لهدف.

وكان المصري أعلن عبر FilGoal.com عودة علي ماهر لتدريب الفريق في ولاية ثانية.