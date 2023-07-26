مؤتمر كولر: الناشئ يجب أن يجتهد ليجذب انتباهي.. ولا أستطيع تدريب 50 لاعبا معا

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 23:31

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

طالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اللاعبين الشباب ببذل المزيد من الجهد لجذب انتباهه أكثر من لاعبيه الأساسيين في صفوف الفريق.

وتعادل الأهلي مع المصري سلبيا بدون أهداف اليوم الأربعاء في ملعب برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة 30 من الدوري وآخر مباريات موسم 2022-2023.

وتحدث كولر عقب المباراة قائلا: "من المبكر الحديث عن قائمة الموسم المقبل، أعطيت 12 لاعبا راحة سلبية سيعودون غدا الخميس للتدرب".

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وشدد "وفي المجمل أحاول رؤية اللاعبين الشباب ولكن قوة المباريات في ذلك المستوى أقوى من مباريات الناشئين من كل النواحي لذا يحتاج اللاعب الناشئ لعمل كبير كي يتم تأهيله لتلك النوعية من اللقاءات وطوال الوقت أتابع اللاعبين الشباب".

واستدرك "لكن في المرحلة الحالية يجب أن يقدم اللاعب الشاب أكثر من اللاعب العادي في فريقي ليجذب انتباهي له".

وأتم المدرب السويسري حديثه "لا أستطيع تدريب 40 أو 50 لاعبا في الوقت ذاته وأي لاعب ناشئ يجب ألا يشعر باليأس بل يحاول مرارا وتكرارا أن يجذب انتباهي وأنا أيضا سأعمل معه على التطور لكنني لا أستطيع التحدث الآن عن قائمة الموسم المقبل".

ورفع الأهلي -البطل- رصيده لـ 83 نقطة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

وأنهى المصري الموسم برصيد 48 نقطة في المركز الخامس.

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