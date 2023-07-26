البطولة العربية – سافيتش يغيب عن الهلال أمام الترجي

يفقد نادي الهلال السعودي خدمات نجمه الجديد سيرجي سافيتش عن مواجهة الترجي الترجي التونسي.

ويلعب الهلال أمام الترجي مساء الخميس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وأعلن الهلال غياب نجمه الجديد سيرجي سافيتش عن مواجهة الترجي في البطولة العربية نظير إيقافه مباراة واحدة مع فريقه السابق (لاتسيو) الإيطالي.

وانضم سافيتش لصفوف الهلال هذا الصيف قادما من صفوف لاتسيو.

وتواجد الثلاثي الجديد، السنغالي كاليدو كوليبالي والصربي سيرجي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز على رأس القائمة.

قبل أن يعلن الهلال غياب سافيتش عن مواجهة الترجي بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة الهلال للبطولة العربية كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف - محمد العويس – حبيب الوطيان

خط الدفاع: ياسر الشهراني- سعود عبد الحميد – محمد البريك – محمد جحفلي – كاليدو كوليبالي – أحمد ابو راسين - علي آل بليهي – حمد اليامي

الوسط: سعد الناصر – محمد كنو – روبن نيفيز- سيرجي سافيتش – مصعب الجوير – محمد الخيبري – محمد القحطاني - ناصر الدوسري – أندري كاريلو

الهجوم: سالم الدوسري – ميشيل ديلجادو – عبد الله الحمدان - عبد الله رديف.

ويلعب الهلال ضمن المجموعة الثانية رفقة أندية الوداد المغربي والسد القطري واهلي طرابلس الليبي.