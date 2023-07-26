52 تعادلا سلبيا.. رقم جديد في تاريخ الدوري المصري

بنهاية مباراة المصري والأهلي وختام موسم 2022-2023 من الدوري المصري بنتيجة 0-0، شهد الموسم رقما ضخما في عدد التعادلات السلبية التي وصل رصيدها لـ 52 تعادلا من أصل 306 مباراة.

17% من مباريات الدوري لموسم 2022-2023 انتهت بالتعادل السلبي، و33% من مباريات الدوري انتهت بالتعادل بشكل عام بين الفرق بأي نتيجة.

وشهد الدوري المصري زيادة عدد التعادلات السلبية بـ 10 مباريات لكل موسم في آخر 3 مواسم.

موسم 20-21 – 32 تعادلا خلال 306 مباراة

موسم 21-22 – 42 تعادلا خلال 306 مباراة

موسم 22-23 - 52 تعادلا خلال 306 مباراة

لكن الرقم القياسي السلبي يتمثل في كون الموسم الذي انتهى منذ لحظات هو ثاني أكثر موسم يشهد نهاية مبارياته بالتعادل السلبي في تاريخ المسابقة، بعد موسم 1990-91 والذي شهد 64 تعادلا سلبيا من 307 مباراة.

وإليكم قائمة المواسم التي شهدت تعادلات سلبية:

موسم 90-91 – 64 تعادلا خلال 307 مباراة (الأعلى في تاريخ المسابقة)

موسم 22-23 - 52 تعادلا خلال 306 مباراة

موسم 92-92 – 49 تعادلا خلال 184 مباراة

موسم 74-75 – 49 تعادلا خلال 306 مباراة

موسم 79-80 – 48 تعادلا خلال 240 مباراة

تاريخ التعادلات السلبية في الدوري المصري منذ موسم 1948-49 حتى 2022-2023:

موسم 48-49 – 10 تعادلات خلال 110 مباراة

موسم 49-50 – 13 تعادلا خلال 93 مباراة

موسم 50-51 – 8 تعادلات خلال 89 مباراة

موسم 52-53 – 5 تعادلات خلال 89 مباراة

موسم 53-54 – 3 تعادلات خلال 90 مباراة (الأقل في تاريخ المنسابقة)

موسم 54-55 – 5 تعادلات خلال 85 مباراة (غير مكتمل)

موسم 55-56 – 7 تعادلات خلال 110 مباراة

موسم 56-57 – 15 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 57-58 – 14 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 58-59 – 7 تعادلات خلال 90 مباراة

موسم 59-60 – 10 تعادلات خلال 92 مباراة

موسم 60-61 – 10 تعادلات خلال 90 مباراة

موسم 61-62 – 4 تعادلات خلال 90 مباراة

موسم 62-63 – 25 تعادلا خلال 280 مباراة

موسم 63-64 – 17 تعادلا خلال 281 مباراة

موسم 64-65 – 15 تعادلا خلال 136 مباراة

موسم 65-66 – 22 تعادلا خلال 131 مباراة

موسم 66-67 – 19 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 71-72 – 5 تعادلات خلال 41 مباراة (غير مكتمل)

موسم 72-73 – 20 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 73-74 – 7 تعادلات خلال 44 مباراة (غير مكتمل)

موسم 74-75 – 49 تعادلا خلال 306 مباراة

موسم 75-76 – 43 تعادلا خلال 257 مباراة

موسم 76-77 – 45 تعادلا خلال 210 مباراة

موسم 77-78 – 37 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 78-79 – 28 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 79-80 – 48 تعادلا خلال 240 مباراة

موسم 80-81 – 33 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 81-82 – 46 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 82-83 – 25 تعادلا خلال 129 مباراة

موسم 83-84 – 29 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 84-85 – 35 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 85-86 – 29 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 86-87 – 28 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 87-88 – 24 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 88-89 – 19 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 89-90 – 20 تعادلا خلال 84 مباراة (غير مكتمل)

موسم 90-91 – 64 تعادلا خلال 307 مباراة (الأعلى في تاريخ المسابقة)

موسم 92-92 – 49 تعادلا خلال 184 مباراة

موسم 92-93 – 41 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 93-94 – 36 تعادلا خلال 183 مباراة

موسم 94-95 – 44 تعادلا خلال 181 مباراة

موسم 95-96 – 42 تعادلا خلال 240 مباراة

موسم 96-97 – 31 تعادلا خلال 243 مباراة

موسم 97-98 – 30 تعادلا خلال 241 مباراة

موسم 98-99 – 27 تعادلا خلال 183 مباراة

موسم 99-00 – 30 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 00-01 – 20 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 01-02 – 18 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 02-03 – 18 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 03-04 – 12 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 04-05 – 17 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 05-06 – 17 تعادل خلال 182 مباراة

موسم 06-07 – 37 تعادلا خلال 240 مباراة

موسم 07-08 – 20 تعادلا خلال 240 مباراة

موسم 08-09 – 27 تعادلا خلال 241 مباراة

موسم 09-10 – 31 تعادلا خلال 240 مباراة

موسم 10-11 – 32 تعادلا خلال 240 مباراة

موسم 11-12 – 15 تعادلا خلال 143 مباراة (غير مكتمل)

موسم 12-13 – 15 تعادلا خلال 136 مباراة (غير مكتمل)

موسم 13-14 – 40 تعادلا خلال 227 مباراة

موسم 14-15 – 45 تعادلا خلال 379 مباراة

موسم 15-16 – 38 تعادلا خلال 306 مباراة

موسم 16-17 – 28 تعادلا خلال 305 مباراة

موسم 17-18 – 36 تعادلا خلال 306 مباراة

موسم 18-19 – 39 تعادلا خلال 306 مباراة

موسم 19-20 – 34 تعادلا خلال 305 مباراة

موسم 20-21 – 32 تعادلا خلال 306 مباراة

موسم 21-22 – 42 تعادلا خلال 306 مباراة

موسم 22-23 - 52 تعادلا خلال 306 مباراة