الصفقة الثانية – ديمبيلي يعزز كتيبة جيرارد في الاتفاق السعودي

أتم نادي الاتفاق السعودي إجراءات التعاقد مع موسى ديمبيلي لاعب ليون الفرنسي.

وأعلن الاتفاق التعاقد مع ديمبيلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون.

وبات ديمبيلي الصفقة الثانية لنادي الاتفاق خلال هذا الصيف بعد جاك هيندري القادم من كلوب بروج.

ويتولى ستيفن جيرارد تدريب الاتفاق في عقد حتى صيف 2025.

ولعب موسى مع ليون 28 مباراة في الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف.

شجاع، كريم، عميد، ذعّار، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة 💪 موسى ديمبيلي فارس جديد في فارس الدهناء 🐎#الاتفاق | #ديمبلي_اتفاقي | @MDembele_10 pic.twitter.com/E4epIZUwTx — نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 26, 2023

ديمبيلي البالغ من العمر 27 عاما لعب من قبل مع فولام وسلتيك وليون وأتليتكو مدريد.

وكان على رادار جالاتا سراي وإيفرتون في الماضي، كما رفض فرصة التوقيع لساوثامبتون في يناير الماضي.

يذكر أن الفريق الذي يدربه ستيفن جيرارد يستعد للإعلان عن ضم جوردن هندرسون قائد ليفربول.