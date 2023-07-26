الصفقة الثانية – ديمبيلي يعزز كتيبة جيرارد في الاتفاق السعودي

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 22:35

كتب : FilGoal

موسى ديمبيلي

أتم نادي الاتفاق السعودي إجراءات التعاقد مع موسى ديمبيلي لاعب ليون الفرنسي.

وأعلن الاتفاق التعاقد مع ديمبيلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون.

وبات ديمبيلي الصفقة الثانية لنادي الاتفاق خلال هذا الصيف بعد جاك هيندري القادم من كلوب بروج.

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ويتولى ستيفن جيرارد تدريب الاتفاق في عقد حتى صيف 2025.

ولعب موسى مع ليون 28 مباراة في الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف.

ديمبيلي البالغ من العمر 27 عاما لعب من قبل مع فولام وسلتيك وليون وأتليتكو مدريد.

وكان على رادار جالاتا سراي وإيفرتون في الماضي، كما رفض فرصة التوقيع لساوثامبتون في يناير الماضي.

يذكر أن الفريق الذي يدربه ستيفن جيرارد يستعد للإعلان عن ضم جوردن هندرسون قائد ليفربول.

موسى ديمبيلي الاتفاق السعودي ليون
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