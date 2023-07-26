نهاية الموسم بدون أهداف.. الأهلي يتعادل مع المصري سلبيا

انتهى موسم 2022-2023 من الدوري المصري بتعادل سلبي بين المصري والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 30 أقيم على استاد برج العرب.

موسم شهد خلال 306 مباراة 657 هدفا و1112 بطاقة صفراء و68 بطاقة حمراء.

ولأول مرة منذ موسم 2010-11 تنتهي مواجهتي الأهلي والمصري بالتعادل بين الفريقين.

ويعد المصري الفريق الوحيد الذي لم يهز الأهلي شباكه في الدوري المصري الموسم الجاري حيث انتهت مباراتي الفريقين بالدور الأول والثاني بالتعادل السلبي.

ورفع الأهلي -البطل- رصيده لـ 83 نقطة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

وأنهى المصري الموسم برصيد 48 نقطة في المركز الخامس.





























































































































































التشكيل

دفع مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي بتشكيل يضم مجموعة كبيرة من الشباب والناشئين.

وتواجد علي لطفي في حراسة المرمى، وظهر معتز محمد (مواليد 2005) في قلب الدفاع بجوار رامي ربيعة.

وقاد محمد الضاوي "كريستو" الهجوم وبجواره طاهر محمد طاهر ورأفت خليل.

في المقابل، دفع ميمي عبد الرازق المدير الفني لـ المصري بـ محمود جاد في حراسة المرمى ومروان حمدي في الهجوم.

وعاد حسين السيد لشغل مركز الظهير الأيسر بعدما غاب عن آخر مباراتين.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة، في الدقيقة الثامنة استقبل حسين السيد تمريرة طولية من خلف الدفاع، وسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء في الجهة اليسرى وتصدى لها علي لطفي بثبات.

وبعد 3 دقائق سدد جريندو كرة قوية من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء مرت بجوار القائم لعلي لطفي.

التهديد الثالث للمصري جاء في الدقيقة 15 برأسية لمروان حمدي شتتها محمد فخري من على خط المرمى.

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أول تهديد من الأهلي جاء في الدقيقة 27 بتسديدة من ركلة حرة مباشرة سددها محمد الضاوي مرت بمحاذاة القائم.

وفي الدقيقة 33 تحصل أسامة الجزار على بطاقة صفراء بعد عرقلة كريستو في منتصف الملعب.

استحوذ الأهلي على الكرة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن دون خطورة لينتهي بدون مقابل بين الفريقين.

ضغط الأهلي في بداية الشوط الثاني بحثا عن التقدم.

في الدقيقة 51 مرر أحمد قندوسي كرة أرضية إلى رأفت خليل الذي سدد كرة أرضية تصدى لها جاد بقدمه.

وأجرى ميمي عبد الرازق تغيير بمشاركة رجب عمران بدلا من حسام جريشة في الدقيقة 57.

بعد دقيقة واحدة أرسل الضاوي عرضية من ركلة ركنية تابعها معتز محمد برأسية ارتطمت بالقائم، وتابعها أحمد نبيل "كوكا" بتسديدة مرت أعلى العارضة.

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بعد خروج خاطىء من جاد 🔥⚽ القائم يتعاطف مع المصري ويمنع الهدف الأول للنادي الأهلي #ONTime_Sports pic.twitter.com/4txT28Dzbv — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 26, 2023

وشارك في الدقيقة 63 كل من عبده يحيى وإسلام عطية بدلا من جريندو وإلياس الجلاسي.

وقبل 20 دقيقة على نهاية اللقاء أجرى كولر تغييرين بمشاركة محمد زعلوك بدلا من معتز محمد.

وفي الدقيقة 78 أهدر مروان حمدي بغرابة فرصة تسجيل هدف التقدم بعد عرضية أرضية من حسين السيد، سددها مهاجم المصري أعلى من العارضة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد عبده يحيى أن يخطف هدفا قاتلا بتسديدة قوية أبعدها علي لطفي لركنية في الدقيقة 85.

وسقط رامي ربيعة أرضا إثر التحام هوائي مع مروان حمدي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع أشهر معروف بطاقة صفراء في وجه حسن علي بسبب الاعتراض، بطاقة هي الأخيرة في الدوري المصري 2022-2023.

وكاد مروان حمدي أن يسجل هدفا قاتلا بعد مرتدة سريعة لكن علي لطفي تصدى لها من ثم أعلن الحكم نهاية اللقاء.