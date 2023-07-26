خبر في الجول – الزمالك والمصري ضمن رباعي يريد باهر المحمدي.. والإسماعيلي يحدد السعر

حدد نادي الإسماعيلي سعر بيع باهر المحمدي مدافع الفريق لأي من الفرق الراغبة في ضمه.

باهر المحمدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن أندية الزمالك، والمصري، وبيراميدز، والبنك الأهلي، أبدت رغبة مبدئية لضم باهر المحمدي من الإسماعيلي، لكن لم يتقدم أي فريق بعرض رسمي حتى الآن.

الإسماعيلي بدوره حسبما علم FilGoal.com حدد سعر اللاعب مقابل 30 مليون جنيه.

الفرق الأربعة الراغبة في ضم اللاعب، رصدت ميزانية من 15 إلى 17 مليون جنيه للتخلي عن اللاعب، بجانب تنازل اللاعب عن 7 مليون جنيه قيمة مستحقات متأخرة لدى النادي.

باهر المحمدي كشف لـFilGoal.com قبل أيام أنه قدم مذكرة للاستفسار عن موعد صرف المستحقات المتأخرة فقط ولم يطلب فسخ تعاقده مع النادي كما أشيع".

صاحب الـ26 عاما شارك في 30 مباراة رفقة الإسماعيلي هذا الموسم. سجل فيهم هدفين.

ويلعب المحمدي مع الإسماعيلي منذ تصعيده للفريق الأول في 2015 وخلال تلك الفترة قضى موسما على سبيل الإعارة مع الزمالك.

ويملك المحمدي 12 مباراة دولية مع منتخب مصر.