الوكرة يخسر من قادش وديا بمشاركة حمدي فتحي

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 22:14

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

خسر الوكرة القطري من قادش الإسباني وديا اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف.

وأقيمت المباراة في إسبانيا حيث يتواجد النادي القطري لخوض معسكره التحضيري استعدادا للموسم الجديد.

وشهدت المباراة المشاركة الثانية لحمدي فتحي مع الوكرة بعد تواجده في اللقاء السابق ضد إستيبونا الإسباني.

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وخسر الوكرة مباراته السابقة ضد إستيبوناس بهدف دون رد.

ويلعب الوكرة خلال معسكره 4 مباريات ودية ضد إستيبونا ولاس بالماس ثم قادش يوم 26 يوليو وإسبانيول بعد ذلك بثلاثة أيام.

وتحدث عمر ناجي وكيل حمدي فتحي سابقا وقال: "علي رحمة مساعد مدرب الوكرة أبدى إعجابه بحمدي فتحي خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية. المفاوضات دخلت مرحلة الجدية منذ شهر مارس الماضي".

وأضاف "الأهلي لم يتعنت في رحيل حمدي فتحي تقديرا لموقف اللاعب بعد رفض عرض مغري من أحد أندية القمة بالسعودية عقب كأس أمم إفريقيا الماضية"

وأجاب وكيل اللاعب "9 ملايين دولار في 3 سنوات؟ غير صحيح حمدي فتحي وقع لمدة 4 مواسم وهذه الأرقام بعيدة عن الواقع".

واختتم "مدرب الوكرة استطلع رأي كارلوس كيروش (مدرب منتخب قطر) الذي أبلغه بأهمية اللاعب وأثنى على قدراته".

ويعلم كيروش قدرات حمدي فتحي جيدا بعدما توليه تدريب خلال تواجده مع منتخب مصر.

الوكرة حمدي فتحي قادش
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