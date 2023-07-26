ليكيب: مبابي رفض حضور الاجتماع مع ممثلي الهلال

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 22:08

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

رفض كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الاجتماع مع ممثلي نادي الهلال السعودي في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها فإن مبابي رفض الاجتماع بممثلي النادي السعودي ليؤكد رفضه للعرض المقدم له.

وكان وفد من الهلال يتواجد في باريس لإتمام صفقة الجناح البرازيلي مالكوم.

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وكان فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات قد كشف عن تقدم الهلال السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع باريس سان جيرمان قد يصل إلى 300 مليون يورو.

وأشارت منصة ريليفو الإسبانية إلى أن صفقة مبابي إلى الهلال السعودي إن تمت ستصل إلى مليار يورو.

وأوضحت المنصة أن الهلال اتفق مع باريس سان جيرمان على دفع 300 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة، ومنح النادي الفرنسي الضوء الأخضر للهلال لإقناع اللاعب.

وكشف التقرير عن تجهيز الهلال لـ700 مليون يورو كراتب لكيليان مبابي خلال تواجده في الفريق.

وأبلغ باريس سان جيرمان نجمه كيليان مبابي أنه إذا لم يجدد تعاقده أو يوافق على العروض المقدمة لرحيله في الصيف الجاري فلن يلعب مباراة واحدة الموسم المقبل حسبما كشفت صحيفة" لو باريزيان" الفرنسية.

الهلال سان جيرمان مبابي
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