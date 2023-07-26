منافس الزمالك – خطوة رسمية من الشباب لقيد صفقاته الجديدة

اتخذ نادي الشباب السعودي خطوة رسمية لقيد صفقاته الجديدة قبل خوض منافسات البطولة العربية.

وتنطلق البطولة العربية يوم الخميس الموافق 27 يوليو حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

وأعلن نادي الشباب السعودي حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية.

ويشترط الاتحاد السعودي لكرة القدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية قبل قيد الصفقات الجديدة.

وبحصول الشباب على شهادة الكفاءة المالية بات من حقه قيد صفقاته الجديدة في قائمته المحلية.

وبالتالي يحق له قيد الصفقات الجديدة خلال قائمته بالبطولة العربية.

وتعاقد الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع الكولومبي جوستافو كويلار قادما من الهلال.

ويلعب الشباب ضمن المجموعة الثالثة رفقة الزمالك والنصر والاتحاد المنستيري.

ويستهل الشباب مشواره في البطولة العربية بمواجهة النصر يوم الجمعة.