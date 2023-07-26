إنها تقترب؟ رومانو: الهلال على وشك إتمام المفاوضات لضم فيراتي

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 21:47

كتب : FilGoal

ماركو فيراتي - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

يبدو أن ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان أصبح قريبا من الانضمام إلى الهلال السعودي.

وذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن الهلال أصبح في مفاوضات متقدمة مع سان جيرمان لضم فيراتي.

وأوضح رومانو أن العرض المقدم للاعب الإيطالي هو عقد مدته ثلاث سنوات.

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وأشار رومانو إلى أن الصفقة ستصبح قريبة من الإتمام حال سير كل شيء وفقا للخطة الموضوعة.

وكان رومانو ذكر قبل شهر أن هناك فريق سعودي يحاول إقناع فيراتي بالانتقال إليه لكنه لم يكشف عن اسم النادي آنذاك.

وكان سان جيرمان جدد تعاقد فيراتي حتى عام 2026.

ويلعب فيراتي في صفوف سان جيرمان منذ عام 2012 حينما انضم له قادما من صفوف بيسكارا الإيطالي.

وكان فيراتي قريبا من الرحيل عن سان جيرمان في عام 2017 في ظل اهتمام برشلونة بضمه قبل أن ترفض إدراة النادي الفرنسي التفريط فيه.

وخلال الصيف الجاري ضم الهلال كل من كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكو سافيتش من تشيلسي وولفرهامبتون ولاتسيو.

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