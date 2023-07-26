بيان من اتحاد الكرة بشأن "حدوث اشتباكات بين عضو الإدارة وأحد أفراد الجمعية العمومية"

نشر اتحاد الكرة المصري اليوم الأربعاء بيانا رسميا بشأن ما أثير حول حدوث اشتباكات بين أحد أعضائه وعضو الجمعية العمومية خلال الاجتماع الذي دار الإثنين الماضي.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

تابع الاتحاد المصري ما تناولته بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا خلال الساعات المنقضية من حدوث اشتباكات بين أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأحد رموز أعضاء الجمعية العمومية.

ويؤكد المجلس علاقته الوطيدة والمتينة بجمعيته وأن الأمر تم تصويره بصورة مغايرة تمامًا لما حدث.

ويؤكد مجلس إدارة اتحاد الكرة ثقته واعتزازه بجمعيته العمومية وأن كرامتها جزء لا يتجزأ من كرامة مجلس إدارة الاتحاد.

🔴 تابع الاتحاد المصرى ما تناولته بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا خلال الساعات المنقضية من حدوث اشتباكات بين أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأحد رموز أعضاء الجمعية العمومية، ويؤكد المجلس علاقته الوطيدة والمتينة بجمعيته وأن الأمر تم تصويره بصورة مغايرة تمامًا لما حدث. ويؤكد مجلس… pic.twitter.com/usgLvUVd5r — EFA.eg (@EFA) July 26, 2023

وحسبما علم FilGoal.com فإن يوم الإثنين الماضي أقيم اجتماع بمقر اتحاد الكرة شهد تواجد كل من جمال علام رئيس الجبلاية وخالد الدرندلي نائب الرئيس والأعضاء محمد أبو الوفا ودينا الرفاعي وإيهاب الكومي وحلمي مشهور ووليد العطار المدير التنفيذي.

فيما تواجد في الجانب الآخر من الاجتماع رؤساء أندية كل من الزرقا والحمام ودكرنس وهم سمير موسى وعدلي رسلان والخضر إبراهيم.

وأقيم ذلك الاجتماع من أجل مناقشة مطالبات تلك الأندية بإلغاء دوري المحترفين.

وأصر عدلي رسلان على طلبه بإلغاء دوري المحترفين وإلا سيتم العمل على سحب الثقة من اتحاد الكرة.

واعترض أبو الوفا على حديث رسلان لتندلع مشادة بينهما تم فضها بعد تدخل الحاضرين في الاجتماع.

وانتهت المشادة في النهاية باعتذار كلا الطرفين لبعضهما البعض.