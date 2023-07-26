عاد من الموت.. إيسكو إلى ريال بيتيس

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 20:34

كتب : FilGoal

إيسكو - إشبيلية

أعلن ريال بيتيس اليوم الأربعاء رسميا ضمه للاعب ريال مدريد الأسبق إيسكو في صفقة انتقال حر.

إيسكو

النادي : ريال بيتيس

ريال بيتيس

ووقع اللاعب الإسباني صاحب الـ31 عاما على عقد يربطه بالنادي الأندلسي لمدة موسم.

وأصبح إيسكو خامس صفقات بيتيس الصيفية بعد أيوزي بيريز ومارك روكا وهيكتور بيليرين ومارك باترا.

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وكان إيسكو بلا ناد منذ شهر ديسمبر الماضي عقب فسخ تعاقده مع إشبيلية إثر أزمة بينه وبين مسؤولي النادي وأبرزهم المدير الرياضي للفريق آنذاك مونشي.

ونشر الحساب الرسمي لبيتيس عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لإيسكو وكأنه يعود من الموت من أجل إحياء مسيرته مجددا.

وبدأ إيسكو مسيرته مع فالنسيا ومنه انتقل إلى مالاجا ثم ريال مدريد ثم إشبيلية.

وخلال مسيرته خاض إيسكو 487 مباراة سجل خلالهم 74 هدفا وصنع 70 آخرين.

إيسكو ريال بيتيس
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