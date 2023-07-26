انتهت الدوري - المصري (0) (0) الأهلي.. ختام الموسم بتعادل سلبي

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

كريم الدبيس - جريندو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 30 من الدوري المصري.

ويختتم الدوري المصري بلقاء الفريقين على استاد برج العرب.

وحقق الأهلي لقب الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه ويتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة.

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فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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انتهت

ق 85: علي لطفي يتألق ويبعد تسديدة عبده يحيى لركنية

ق 78: مروان حمدي يهدر بغرابة بتسديدة أعلى العارضة

ق 70: تغيير أول للأهلي

ق 58: معتز محمد ورأسية ترتطم بالقائم ومتابعة من كوكا تمر بجوار القائم

ق 54: توغل من خالد عبد الفتاح وتسديدة يسارية يتصدى لها جاد

ق 50: محمود جاد يتصدى لانفراد رأفت خليل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: بطاقة صفراء من نصيب أسامة الجزار بعد عرقلة كريستو

ق 27: ركلة حرة مباشرة نفذها كريستو مرت بمحاذاة القائم الأيمن لجاد

ق 15: محمد فخري يشتت من على خط المرمى بعد رأسية مروان حمدي

ق 11: تسديدة من جريندو لكن دون خطورة بجوار المرمى.

ق 8: حسين السيد يستقبل تمريرة طولية من وراء الدفاع ويسدد كرة أرضية يتصدى لها بثبات

بداية اللقاء

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