تشكيل المصري - عودة جاد وحسين السيد أمام الأهلي.. ومروان حمدي يقود الهجوم

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 19:55

كتب : FilGoal

المصري ضد سيراميكا كليوباترا

دفع ميمي عبد الرازق المدير الفني لـ المصري بـ محمود جاد في حراسة المرمى ومروان حمدي في الهجوم في مواجهة الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 30 من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على المصري في الثامنة والنصف مساءً على استاد برج العرب في الإسكندرية في ختام مسابقة الدوري لموسم 2022-2023.

وعاد حسين السيد لشغل مركز الظهير الأيسر بعدما غاب عن آخر مباراتين.

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تشكيل المصري

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: حسين السيد – عمرو موسى – عماد الدين بوبكر – أحمد عماد

الوسط: حسن علي – إلياس الجلاسي – أسامة الجزار

الهجوم: حسام جريشة - مروان حمدي – محمد "جريندو".

وعلى دكة البدلاء: محمد شحاتة - كريم العراقي - إسلام عطية - رجب عمران - عبده يحيى - محمد الفيومي - زياد فرج - إسلام المزين - فرانك إيتوجا.

وحقق الأهلي لقب الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه ويتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة.

فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

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