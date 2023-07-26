تشكيل الأهلي - كريستو يقود الهجوم ضد المصري.. وكولر يدفع بمجموعة من الشباب

دفع مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي بتشكيل يضم مجموعة كبيرة من الشباب والناشئين في ختام الموسم أمام المصري في لقاء مؤجل من الجولة 30 من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على المصري في الثامنة والنصف مساءً على استاد برج العرب في الإسكندرية في ختام مسابقة الدوري لموسم 2022-2023.

وتواجد علي لطفي في حراسة المرمى، ويظهر معتز محمد (مواليد 2005) في قلب الدفاع بجوار رامي ربيعة.

ويقود محمد الضاوي "كريستو" الهجوم وبجواره طاهر محمد طاهر ورأفت خليل.

وقرر كولر إراحة نجوم الأهلي عقب الخسارة من بيراميدز في اللقاء الأخير بنتيجة 3-0.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: كريم الدبيس – رامي ربيعة – معتز محمد - خالد عبد الفتاح

الوسط: أحمد قندوسي – محمد فخري – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: طاهر محمد طاهر – محمد الضاوي "كريستو" - رأفت خليل

وعلى الدكة البدلاء: مصطفى شوبير – حمزة علاء – محمد أشرف – ميدو نبيل – محمد فتح الله – محمد عبد الله – أحمد خالد – كريم عثمان - أحمد أشرف.

وحقق الأهلي لقب الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه ويتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة.

فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 47 نقطة.