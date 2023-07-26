كأس مصر - تعديل موعد وملعب مواجهة الأهلي ضد الداخلية

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 19:02

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الداخلية

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تعديل موعد وملعب مباراة الأهلي والداخلية في دور الـ 16 من كأس مصر.

ويلتقي الفريقان في ختام مباريات دور الـ 16 من كأس مصر نسخة 2022-2023، يوم الأحد المقبل 30 يوليو الجاري.

وتقرر إقامة المباراة على استاد الكلية الحربية بدلا من استاد المقاولون العرب.

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وستبدأ المباراة في السابعة مساءً بدلا من الثامنة والنصف مساءً.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه المصري في ربع نهائي كأس مصر.

بينما ينتظر إنبي الفائز من الأهلي والمصري والداخلية لمواجهته في نصف النهائي.

على الجهة الأخرى يضرب الزمالك موعدا ناريا مع بيراميدز في أولى مباريات نصف النهائي التي تم تحديدها مسبقا.

وتوج الأهلي بلقب النسخة الأخيرة من كأس مصر بالفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1.

وينهي الأهلي مشواره في الدوري المصري اليوم والذي يتوج بلقبه بمواجهة المصري في لقاء مؤجل من الجولة 30.

بينما حجز الداخلية بطاقة المواصلة في الدوري الممتاز لموسم إضافي بعد تفوقه في الجولة الأخيرة على أسوان.

الأهلي الداخلية كأس مصر
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