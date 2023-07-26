يويفا يكشف موعد إعلان قرعة دوري أبطال أوروبا.. الفرق المشاركة والقناة الناقلة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء موعد سحب قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

وأوضح يويفا عبر موقعه الرسمي أن القرعة ستقام يوم الخميس 31 أغسطس المقبل.

وستنطلق مراسم القرعة التي ستقام في إمارة موناكو الفرنسية في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع القرعة عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الرسمي بالإضافة لقناة "بي إن سبورتس" الإخبارية.

وحتى الآن تم تحديد 26 فريقا يشاركون في البطولة بشكل تلقائي وهم كالتالي:

إنجلترا: أرسنال، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل

إسبانيا: أتليتكو مدريد، برشلونة، ريال مدريد، ريال سوسيداد، إشبيلية

ألمانيا: بايرن ميونيخ، بروسيا دورتموند، لايبزيج، يونيون برلين

إيطاليا: إنتر ميلان، لاتسيو، ميلان، نابولي

فرنسا: لانس، باريس سان جيرمان

البرتغال: بنفيكا، بورتو

هولندا: فينورد

النمسا: ريد بول سالزبورج

اسكتلندا: سيلتيك

صربيا: النجم الأحمر

أوكرانيا: شاختار دونتسيك

ويتبقى ستة فرق سيتم تحديدهم بناء على مباريات التصفيات التي سوف تنتهي في الـ30 من شهر أغسطس المقبل.

متى ستقام مباريات الست جولات؟

الجولة الأولى: 19 و20 سبتمبر

الجولة الثانية: 3 و4 أكتوبر

الجولة الثالثة: 24 و25 أكتوبر

الجولة الرابعة: 7 و8 نوفمبر

الجولة الخامسة: 28 و29 نوفمبر

الجولة السادسة: 12 و13 ديسمبر

وسيتأهل أصحاب أول مركزين لدور الـ16 فيما ينتقل أصحاب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي.

وخلال الحفل سيتم الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العام عن موسم 2022-2023 من الرجال والسيدات بالإضافة لأفضل مدرب ومدربة.