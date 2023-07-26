سيميوني يوجه رسالة قوية لـ فيليكس: لا يوجد شخص أعلى من أتليتكو مدريد

وجه دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد رسالة واضحة إلى جواو فيليكس لاعب الفريق الذي أبدى من قبل رغبته بالانتقال لصفوف برشلونة.

وصرّح فيليكس من قبل أنه يود ارتداء قميص برشلونة. (طالع التفاصيل)

وقال دييجو سيميوني في المؤتمر الصحفي قبل لقاء نجوم الدوري الكوري الجنوبي: "الأهم أنه لا يوجد لاعب أهم من الفريق، أتليتكو أهم مننا بكثير".

وأضاف "عندما تصل إلى النادي، هناك قيم لابد أن تحترمها، والالتزام، لابد أن تعمل بها حتى اليوم الأخير أي كان من أنت".

وأتم "أؤكد، لا يوجد من هو أعلى من أتليتكو".

جواو فيليكس عن مستقبله لـ فابريزيو رومانو: "أود اللعب لـ برشلونة، دائما ما كان خياري الأول أن انضم لصفوف برشلونة".

وأضاف "كان حلمي منذ أن كنت طفلا، إذا تحقق سيكون حلما تحول إلى حقيقة بالنسبة لي".

وسبق أن صرّح إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد في وقت سابق: "جواو سيعود إلينا ثم سنرى ما سيحدث ولم نخطط لأي شيء بعد".

وينتهي تعاقد فيليكس مع أتليتكو مدريد في 2027، وخاض فيليكس (23 عاما) 131 مباراة بقميص أتليتكو سجل خلالها 34 هدفا وصنع 18.

وشارك فيليكس مع تشيلسي خلال فترة الإعارة في 20 مباراة وخلالهم سجل أربعة أهداف.

وأنهى تشيلسي الدوري في المركز الـ 12 برصيد 44 نقطة تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد.

وأعلن برشلونة الصيف الجاري ضم ألكاي جوندوجان وإينجو مارتينيز حتى الآن.