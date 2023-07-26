كرة سلة – الاتحاد يتعاقد مع عبد الرحمن خالد

أتم نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع عبد الرحمن خالد لاعب فريق سبورتنج لكرة السلة.

وأعلن الاتحاد اليوم الأربعاء تعاقده مع عبد الرحمن خالد لمدة 3 مواسم.

ويجيد عبد الرحمن خالد اللعب بمركز الارتكاز وسينضم لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر.

ويحق لنادي الاتحاد السكندري ضم صفقتين ضمن تدعيمات الموسم المقبل مجانا دون رسوم مالية، وذلك بسبب حصد الفريق المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين.

ويستعد الاتحاد السكندري لخوض منافسات البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها في قطر في أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب السوبر المصري في الموسم المنقضي.