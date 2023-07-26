كرة سلة – الاتحاد يتعاقد مع عبد الرحمن خالد
الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 18:24
كتب : هاني العوضي
أتم نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع عبد الرحمن خالد لاعب فريق سبورتنج لكرة السلة.
وأعلن الاتحاد اليوم الأربعاء تعاقده مع عبد الرحمن خالد لمدة 3 مواسم.
ويجيد عبد الرحمن خالد اللعب بمركز الارتكاز وسينضم لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر.
ويحق لنادي الاتحاد السكندري ضم صفقتين ضمن تدعيمات الموسم المقبل مجانا دون رسوم مالية، وذلك بسبب حصد الفريق المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين.
ويستعد الاتحاد السكندري لخوض منافسات البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها في قطر في أكتوبر المقبل.
وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب السوبر المصري في الموسم المنقضي.
نرشح لكم
كرة سلة – الاتحاد يجدد عقد فودة موسمين زياد السيسي: كنت أطمح لذهبية بطولة العالم.. ونجاح زوجتي في الاسكواش يحفزني لتحقيق الإنجازات سلة - أنس أسامة: منتخب مصر قادر على التأهل إلى أولمبياد باريس إنجاز جديد.. زياد السيسي يحقق برونزية بطولة العالم لـ السلاح كرة سلة - إصابة جنى الألفي بقطع في وتر أكيليس.. وتنسيق مع جامعتها في أمريكا انطلاق بطولة الطبق الطائر الشاطئية بمصر في أغسطس المقبل كرة سلة - بعثة مصر إلى معسكر في سلوفينيا استعدادا لـ كأس العالم كرة سلة - روي رانا يعلن قائمة مصر الأولية لـ كأس العالم