كرة سلة – الاتحاد يجدد عقد فودة موسمين

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 18:03

كتب : هاني العوضي

محمد مصيليحي وفودة

جدد نادي الاتحاد السكندري عقد مصطفى عصام فودة لاعب فريق كرة السلة.

وأعلن نادي الاتحاد مساء اليوم الأربعاء عقد فودة لمدة موسمين مقبلين.

فودة الذي يجيد في مركز صانع الألعاب سبق له خوض تجربة احترافية في قطر.

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وجاء تجديد عقد فودة بعد إعلا ن نادي الاتحاد تعيين أحمد عمر مديرا فنيا لفريق السلة للموسم الجديد 2023-2024.

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ويعد عمر عمر أحد نجوم الجيل الذهبي لكرة السلة بزعيم الثغر.

وبدأ عمر مسيرته كلاعب كرة سلة في نادي الاتحاد السكندري ومثّل منتخب مصر ونادي الاتحاد في العديد من البطولات الدولية والإفريقية والعربية وحقق العديد من الألقاب كلاعب في صفوف زعيم الثغر

خلال مسيرته التدريبية التي بدأت عام 1997 حصد العديد من البطولات مع الأندية الإماراتية التي تولى تدريبها وهي الشارقة وشباب الأهلي والنصر والوصل والشباب قبل دمجه مع فريق الأهلي

وسبق أن قاد زعيم الثغر للتتويج بكأس البطولة العربية التي أقيمت بدولة لبنان عام 2002.

وخسر الاتحاد نهائي دوري السوبر المصري الموسم الماضي أمام الأهلي، وتوج بلقب كأس السوبر على حساب الأهلي.

الاتحاد كرة سلة فودة
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