الشرق الأوسط: اهتمام مصري سعودي بضم طارق حامد

يحظى طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة باهتمام بعض الأندية لضمه خلال هذا الصيف بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

طارق حامد النادي : الاتحاد الاتحاد

ويمتد عقد طارق حامد البالغ من العمر 34 عاما يمتد مع النادي السعودي حتى صيف 2024.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن نونو سانتو مدرب اتحاد جدة يرغب في استمرار طارق حامد حتى نهاية الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن لاعب اتحاد جدة يحظى باهتمام بيراميدز والوحدة السعودي الراغبان في ضمه خلال هذا الصيف.

ورحل طارق حامد من الزمالك بنهاية الموسم الكروي الماضي في مصر لينضم لصفوف اتحاد جدة السعودي.

وفي موسمه الأول مع اتحاد جدة، حقق لاعب الوسط طارق حامد لقب الدوري السعودي.

وشارك طارق حامد البالغ من العمر 34 عاما مع اتحاد جدة في 24 مباراة في الدوري خلال الموسم.

يذكر أن نادي اتحاد جدة نجح في ضم الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد في صفقة قياسية هذا الصيف، وكذلك ضم مواطنه نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.

كما تعاقد الاتحاد بقيادة نونو سانتو مع البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" قادما منسيلتك الأسكتلندي.

ويستعد اتحاد جدة لخوض منافسات البطولة العربية للأندية التي ستبدأ الخميس 27 يوليو.