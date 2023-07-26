الشرق الأوسط: اهتمام مصري سعودي بضم طارق حامد

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 17:47

كتب : FilGoal

طارق حامد - كريستيانو رونالدو

يحظى طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة باهتمام بعض الأندية لضمه خلال هذا الصيف بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

طارق حامد

النادي : الاتحاد

الاتحاد

ويمتد عقد طارق حامد البالغ من العمر 34 عاما يمتد مع النادي السعودي حتى صيف 2024.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن نونو سانتو مدرب اتحاد جدة يرغب في استمرار طارق حامد حتى نهاية الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
الرياضية السعودية تكشف اسم مدرب أهلي جدة الجديد ليكيب: وفد سعودي يصل باريس من أجل إقناع مبابي بالانضمام للهلال زياد السيسي: كنت أطمح لذهبية بطولة العالم.. ونجاح زوجتي في الاسكواش يحفزني لتحقيق الإنجازات خبر في الجول - جلسة بين إدارة المصري والجهاز الفني لحسم مصيره عقب مباراة الأهلي

وأوضحت التقارير أن لاعب اتحاد جدة يحظى باهتمام بيراميدز والوحدة السعودي الراغبان في ضمه خلال هذا الصيف.

ورحل طارق حامد من الزمالك بنهاية الموسم الكروي الماضي في مصر لينضم لصفوف اتحاد جدة السعودي.

وفي موسمه الأول مع اتحاد جدة، حقق لاعب الوسط طارق حامد لقب الدوري السعودي.

وشارك طارق حامد البالغ من العمر 34 عاما مع اتحاد جدة في 24 مباراة في الدوري خلال الموسم.

يذكر أن نادي اتحاد جدة نجح في ضم الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد في صفقة قياسية هذا الصيف، وكذلك ضم مواطنه نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.

كما تعاقد الاتحاد بقيادة نونو سانتو مع البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" قادما منسيلتك الأسكتلندي.

ويستعد اتحاد جدة لخوض منافسات البطولة العربية للأندية التي ستبدأ الخميس 27 يوليو.

الدوري السعودي اتحاد جدة طارق حامد
نرشح لكم
الرياضية السعودية تكشف اسم مدرب أهلي جدة الجديد اتحاد جدة يقيد بنزيمة وكانتي وجوتا في قائمته.. ويتسلح بهم في البطولة العربية موندو: الهلال السعودي يسعى لضم ليفاندوفسكي في الصيف المقبل الإخبارية السعودية: مالكوم يوقع لـ الهلال حتى 2026 كوليبالي ونيفيز وسافيتش.. الهلال يعلن قائمته للبطولة العربية منافس الزمالك - بمشاركة رونالدو.. النصر يتعادل مع باريس سان جيرمان التشكيل - رونالدو يقود هجوم النصر.. وشقيق مبابي على دكة بدلاء باريس ليبرون: سأذهب إلى السعودية ركضا إذا اتصلوا بي من أجل اللعب هناك
أخر الأخبار
مدافع برازيلي.. برايتون يضم إيجور 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – الاتحاد يجدد عقد فودة موسمين 8 دقيقة | رياضات أخرى
الشرق الأوسط: اهتمام مصري سعودي بضم طارق حامد 24 دقيقة | السعودية
الرياضية السعودية تكشف اسم مدرب أهلي جدة الجديد ساعة | السعودية
ليكيب: وفد سعودي يصل باريس من أجل إقناع مبابي بالانضمام للهلال ساعة | ميركاتو
زياد السيسي: كنت أطمح لذهبية بطولة العالم.. ونجاح زوجتي في الاسكواش يحفزني لتحقيق الإنجازات ساعة | رياضات أخرى
خبر في الجول - جلسة بين إدارة المصري والجهاز الفني لحسم مصيره عقب مباراة الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يفوز على بايرن ميونيخ وديا في اليابان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدافع برازيلي.. برايتون يضم إيجور 2 كرة سلة – الاتحاد يجدد عقد فودة موسمين 3 الشرق الأوسط: اهتمام مصري سعودي بضم طارق حامد 4 الرياضية السعودية تكشف اسم مدرب أهلي جدة الجديد