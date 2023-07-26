الرياضية السعودية تكشف اسم مدرب أهلي جدة الجديد

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 17:01

كتب : FilGoal

أهلي جدة - الدوري السعودي

أفادت جريدة الرياضية السعودية أن نادي أهلي جدة اتفق مع الألماني ماتياس يايسله لتولي مهمة قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن اتفاق أهلي جدة مع المدرب الجديد ينص على توليه المهمة لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

ومن المتوقع أن أن يتم التعاقد الرسمي بين الطرفين خلال اليومين المقبلين تمهيدا لاستلامه زمام الدفة الفنية، حسب التقرير.

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ومن المنتظر أن يلتحق الألماني بمعسكر الأهلي في النمسا لبدء العمل بعد التوقيع معه مباشرة واستغلال الوقت المتبقي لتحضير الفريق بدنيا وفنيا قبل انطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

يايسله البالغ من العمر 35 عامًا سبق له قيادة فريق سالزبورج النمساوي منذ 2021.

قبلها درب شباب لايبزيج الألماني خلال الفترة من 2014 حتى 2017.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية قد كشفت عن موافقة فيتوريا على قيادة أهلي جدة بشرط تكفل النادي السعودي بتصفية المستحقات المالية المترتبة على إلغاء تعاقده مع منتخب مصر.

لكن محمد غرابة مدير منتخب مصر نفى توصل روي فيتوريا مدرب المنتخب لاتفاق لتدريب أي فريق سعودي خلال الموسم المقبل.

وقال غرابة مدير منتخب مصر في تصريحات للصحفيين: "لا صحة مطلقا لما يتردد عن توصل روي فيتوريا لاتفاق مع أحد الأندية السعودية والتقارير التي صدرت غير صحيحة على الإطلاق".

وتابع "تحدثت مع فيتوريا ونفى وجود أي مفاوضات مع أي فريق سعودي ولم يتلق أي اتصالات من أي مسؤول".

وأضاف "فيتوريا يقضي إجازته مع عائلته ولم يتواصل مع أي أحد وهو ملتزم بتعاقده مع منتخب مصر ويستعد لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية وسعيد بتواجده في مصر".

وحسبما علم FilGoal.com أن وسطاء تابعين لنادي أهلي جدة قد تواصلوا مع وكلاء روي فيتوريا من أجل قيادة الفريق السعودي، وتم عرض ثلاثة أضعاف راتبه مع منتخب مصر.

وعلم FilGoal.com أن البند بتعاقد فيتوريا مع منتخب مصر ينص على عدم وجود شرط جزائي إلا بعد أمم إفريقيا.

وبذلك لا يحق لفيتوريا الرحيل عن منتخب مصر إلا بموافقة من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار التقرير السعودي إلى أن اسم جوليان ستيفان لا يزال مطروحا لقيادة الفريق حال فشلت المفاوضات مع فيتوريا.

وتولى فيتوريا قيادة منتخب مصر في يوليو 2022 ومر عام على قيادته للفراعنة.

وقاد فيتوريا منتخب مصر في سبع مباريات خلال العام الماضي وفاز بجميع اللقاءات.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى أمم إفريقيا في يناير 2024 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وسبق لفيتوريا قيادة النصر السعودي خلال الفترة من يناير 2019 وحتى ديسمبر 2020.

أهلي جدة ماتياس يايسله
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