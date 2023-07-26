مانشستر سيتي يفوز على بايرن ميونيخ وديا في اليابان

حقق مانشستر سيتي الفوز على بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية أقيمت على ملعب اليابان الوطني.

سجل أهداف مانشستر سيتي في المباراة كل من جيمس مكاتي وإيمريك لابورت، بينما سجل ماتياس تيل هدف بايرن الوحيد.

تشكيل مانشستر سيتي شهد تواجد هالاند على دكة البدلاء مع البدء بخوليان ألفاريز بشكل أساسي برفقة برناردو سيلفا وجاك جريليش في خط الهجوم.

بينما شارك الوافد الجديد كونراد لايمر وجوشوا كيميتش في وسط ملعب بايرن ميونيخ.

تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق مكاتي في الدقيقة الـ 21 بمتابعة لتسديدة جون تونز التي تصدى لها يان سومير.

وفي الشوط الثاني شارك هالاند مع مانشستر سيتي مع إجراء تبديلات على تشكيل الفريقين بالكامل.

وتعادل تيل لبايرن ميونيخ في الدقيقة الـ 81 بمتابعة بطريقة مشابهة لهدف مانشستر سيتي.

وبعد خمس دقائق تقدم مانشستر سيتي من جديد عن طريق البديل إيمريك لابورت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ركنية نفذها فيل فودين.

الودية كانت هي الثانية لمانشستر سيتي بعد الفوز على يوكاهوما الياباني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، بينما كان بايرن قد حقق الفوز على روتاخ إجيرن الألماني بنتيجة 27-0.

وسيلعب بايرن ميونيخ يوم السبت المقبل ضد كاواساكي فرونتالي الياباني، بينما سيواجه مانشستر سيتي فريق أتليتكو مدريد في آخر ودياته يوم الأحد المقبل.