مانشستر سيتي يفوز على بايرن ميونيخ وديا في اليابان

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 15:54

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ

حقق مانشستر سيتي الفوز على بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية أقيمت على ملعب اليابان الوطني.

سجل أهداف مانشستر سيتي في المباراة كل من جيمس مكاتي وإيمريك لابورت، بينما سجل ماتياس تيل هدف بايرن الوحيد.

تشكيل مانشستر سيتي شهد تواجد هالاند على دكة البدلاء مع البدء بخوليان ألفاريز بشكل أساسي برفقة برناردو سيلفا وجاك جريليش في خط الهجوم.

أخبار متعلقة:
موندو: الهلال السعودي يسعى لضم ليفاندوفسكي في الصيف المقبل بيراميدز يوضح الكلمات المكتوبة بالوشم على ذراع مساعد باتشيكو اتحاد جدة يقيد بنزيمة وكانتي وجوتا في قائمته.. ويتسلح بهم في البطولة العربية جيمس: الموسم الماضي كان الأصعب مع تشيلسي.. وبعض اللاعبين كانوا لا يريدون التواجد

بينما شارك الوافد الجديد كونراد لايمر وجوشوا كيميتش في وسط ملعب بايرن ميونيخ.

تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق مكاتي في الدقيقة الـ 21 بمتابعة لتسديدة جون تونز التي تصدى لها يان سومير.

وفي الشوط الثاني شارك هالاند مع مانشستر سيتي مع إجراء تبديلات على تشكيل الفريقين بالكامل.

وتعادل تيل لبايرن ميونيخ في الدقيقة الـ 81 بمتابعة بطريقة مشابهة لهدف مانشستر سيتي.

وبعد خمس دقائق تقدم مانشستر سيتي من جديد عن طريق البديل إيمريك لابورت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ركنية نفذها فيل فودين.

الودية كانت هي الثانية لمانشستر سيتي بعد الفوز على يوكاهوما الياباني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، بينما كان بايرن قد حقق الفوز على روتاخ إجيرن الألماني بنتيجة 27-0.

وسيلعب بايرن ميونيخ يوم السبت المقبل ضد كاواساكي فرونتالي الياباني، بينما سيواجه مانشستر سيتي فريق أتليتكو مدريد في آخر ودياته يوم الأحد المقبل.

بايرن ميونيخ مانشستر سيتي
نرشح لكم
جيمس: الموسم الماضي كان الأصعب مع تشيلسي.. وبعض اللاعبين كانوا لا يريدون التواجد مواعيد مباريات اليوم - ختام الدوري المصري.. وبايرن يواجه سيتي وديا ذئب في العاصمة.. فولام يضم راؤول خيمينيز وكيل أمرابط لـ في الجول: حتى الآن مانشستر يونايتد لم يتفاوض معنا أو مع فيورنتينا لضم سفيان حوار – راشفورد: أكره ليفربول أكثر من سيتي.. ولا أثق في لاعب آخر للقيام بذلك الأمر بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يفوز على رابوتنيكي برباعية وديا ذا أثليتك: ساوثامبتون يرفض عرضا من ليفربول لضم لافيا حارس أوروا ريدز يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد بسبب الأولمبياد
أخر الأخبار
الرياضية السعودية تكشف اسم مدرب أهلي جدة الجديد 22 دقيقة | السعودية
ليكيب: وفد سعودي يصل باريس من أجل إقناع مبابي بالانضمام للهلال 46 دقيقة | ميركاتو
زياد السيسي: كنت أطمح لذهبية بطولة العالم.. ونجاح زوجتي في الاسكواش يحفزني لتحقيق الإنجازات ساعة | رياضات أخرى
خبر في الجول - جلسة بين إدارة المصري والجهاز الفني لحسم مصيره عقب مباراة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يفوز على بايرن ميونيخ وديا في اليابان ساعة | الكرة الأوروبية
بيراميدز يوضح الكلمات المكتوبة بالوشم على ذراع مساعد باتشيكو ساعة | الدوري المصري
اتحاد جدة يقيد بنزيمة وكانتي وجوتا في قائمته.. ويتسلح بهم في البطولة العربية 2 ساعة | السعودية
جيمس: الموسم الماضي كان الأصعب مع تشيلسي.. وبعض اللاعبين كانوا لا يريدون التواجد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية السعودية تكشف اسم مدرب أهلي جدة الجديد 2 ليكيب: وفد سعودي يصل باريس من أجل إقناع مبابي بالانضمام للهلال 3 زياد السيسي: كنت أطمح لذهبية بطولة العالم.. ونجاح زوجتي في الاسكواش يحفزني لتحقيق الإنجازات 4 خبر في الجول - جلسة بين إدارة المصري والجهاز الفني لحسم مصيره عقب مباراة الأهلي