بيراميدز يوضح الكلمات المكتوبة بالوشم على ذراع مساعد باتشيكو

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 15:27

كتب : FilGoal

مساعد باتشيكو

أوضح نادي بيراميدز حقيقة الكلمات المكتوبة على ذراع فيليب أليكساندر المدرب المساعد لـ جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

ومن خلال توضيح عبر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز، فإن الوشم المرسوم على ذراع فيليب أليكساندر عبارة عن أرقام باللغة الرومانية القديمة لتواريخ ميلاد والده والدته وابنه، وكذلك تاريخ ميلاد والده الروحي ولا يعني أي شيء آخر والكلمات ليست باللغة العبرية.

فيليب أليكساندر هو لاعب كرة سابق في البرتغال ويبلغ من العمر 44 عاما، وسبق له خلال مسيرته كلاعب أن لعب في صفوف العديد من الأندية البرتغالية مثل بوافيشتا، وفيرينسي، وباكوس فيريرا، وديسبورتيفو أفيش، واعتزل كرة القدم في عام 2014 ليبدأ عمله في مجال التدريب.

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كما لعب أليكساندر في صفوف منتخبات الأعمار السنية المختلفة في البرتغال حيث كان يلعب في الوسط المدافع، ولعب مع منتخبات البرتغال بداية من 15 وحتى 21 سنة.

وخلال مسيرته التدريبية عمل في أكثر من فريق برتغالي من بينهم باكوس فيريرا كمدرب فريق الشباب تحت 19 سنة، والفريق الثاني بنفس النادي، قبل أن يعمل في الجهاز الفني لنادي ماريتيمو البرتغالي، ومنذ تواجد البرتغالي باتشيكو مع بيراميدز وهو يتواجد في الجهاز المعاون كمدرب عام للفريق.

بيراميدز
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