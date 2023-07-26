اتحاد جدة يقيد بنزيمة وكانتي وجوتا في قائمته.. ويتسلح بهم في البطولة العربية

أعلن نادي اتحاد جدة حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تمكنه من تسجيل لاعبيه الجدد بشكل طبيعي والمشاركة في الموسم المقبل من الدوري السعودي.

وأوضح النادي في بيانه أن الحصول على الشهادة جاء "بعد الوفاء بالتزاماته التعاقديه والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2023م وفقاً لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية".

فيما ذكرت جريدة عكاظ أن نادي اتحاد جدة سيُعلن قيد لاعبيه المحترفين الأسبوع الحالي، بعد إنهاء كافة الالتزامات المالية المطلوبة من أجل السماح له بتسجيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذلك بعد أن بلغ إجمالي المطالبات المالية نحو 100 مليون ريال.

#الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية ✔️ pic.twitter.com/OWYVCEy0fR — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 26, 2023

وبذلك سيتمكن العميد من إشراك لاعبيه المنضمين حديثا وهم الفرنسيان كريم بنزيمة ونجولو كانتي، والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

بالإضافة إلى الثنائي السعودي سلطان الفرحان، وصالح العمري.

ويستهل اتحاد جدة مبارياته في البطولة بمواجهة فريق الترجي التونسي الخميس على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

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