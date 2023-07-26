جيمس: الموسم الماضي كان الأصعب مع تشيلسي.. وبعض اللاعبين كانوا لا يريدون التواجد

وصف ريس جيمس لاعب تشيلسي الموسم السابق بالأصعب في مسيرته مع الفريق كما أشار إلى أن بعض اللاعبين كانوا لا يريدون التواجد.

ويستعد تشيلسي لمواجهة نيوكاسل فجر غدا الخميس استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وقال جيمس خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الموسم الماضي كان هو الأصعب بالنسبة لي".

وتابع "أشعر أننا نتحرك نحو الاتجاه الصحيح، الموسم الماضي كان صعبا بسبب حدوث الكثير من التغييرات وبعض اللاعبين ربما لم يريدون التواجد في تشيلسي لأنهم لم يكونوا يلعبون".

وواصل "الآن نحن نفتح صفحة جديدة ونتطلع للموسم المقبل ومنذ قدوم المدرب الجديد تغيرت الطاقة بالفريق والأجواء أصبحت جيدة واعتقد أنه يمكن رؤية ذلك في الأداء خلال المباريات الماضية".

ورحل عن تشيلسي حتى الآن عقب نهاية الموسم الماضي 13 لاعبا.

وتعاقد تشيلسي في الصيف الحالي مع ثلاثة لاعبين وهم كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون وأنجيلو ومالو جوستو.

وأنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز الـ 12 بالدوري الإنجليزي ولم يتأهل الفريق للمشاركة في أي بطولة أوروبية.

وخاض تشيلسي مباراتين وديتين ضد كل من ريكسهام وانتهت بفوزه بخمسة أهداف دون مقابل، كما فاز على برايتون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وسيبدأ تشيلسي موسمه بمواجهة ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 13 أغسطس.