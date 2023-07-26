جيمس: الموسم الماضي كان الأصعب مع تشيلسي.. وبعض اللاعبين كانوا لا يريدون التواجد

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 15:09

كتب : FilGoal

ريس جيمس - تشيلسي

وصف ريس جيمس لاعب تشيلسي الموسم السابق بالأصعب في مسيرته مع الفريق كما أشار إلى أن بعض اللاعبين كانوا لا يريدون التواجد.

ويستعد تشيلسي لمواجهة نيوكاسل فجر غدا الخميس استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وقال جيمس خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الموسم الماضي كان هو الأصعب بالنسبة لي".

أخبار متعلقة:
موندو: الهلال السعودي يسعى لضم ليفاندوفسكي في الصيف المقبل مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الشعباني يرغب في ضم محمد عادل لـ الترجي عبد الرازق لـ في الجول: عقدي مع المصري ينتهي عقب مواجهة الأهلي.. ولم أتساهل في المعسكر ليكيب: التعاون السعودي يضم لاعب نانت

وتابع "أشعر أننا نتحرك نحو الاتجاه الصحيح، الموسم الماضي كان صعبا بسبب حدوث الكثير من التغييرات وبعض اللاعبين ربما لم يريدون التواجد في تشيلسي لأنهم لم يكونوا يلعبون".

وواصل "الآن نحن نفتح صفحة جديدة ونتطلع للموسم المقبل ومنذ قدوم المدرب الجديد تغيرت الطاقة بالفريق والأجواء أصبحت جيدة واعتقد أنه يمكن رؤية ذلك في الأداء خلال المباريات الماضية".

ورحل عن تشيلسي حتى الآن عقب نهاية الموسم الماضي 13 لاعبا.

وتعاقد تشيلسي في الصيف الحالي مع ثلاثة لاعبين وهم كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون وأنجيلو ومالو جوستو.

وأنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز الـ 12 بالدوري الإنجليزي ولم يتأهل الفريق للمشاركة في أي بطولة أوروبية.

وخاض تشيلسي مباراتين وديتين ضد كل من ريكسهام وانتهت بفوزه بخمسة أهداف دون مقابل، كما فاز على برايتون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وسيبدأ تشيلسي موسمه بمواجهة ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 13 أغسطس.

ريس جيمس تشيلسي
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم - ختام الدوري المصري.. وبايرن يواجه سيتي وديا ذئب في العاصمة.. فولام يضم راؤول خيمينيز وكيل أمرابط لـ في الجول: حتى الآن مانشستر يونايتد لم يتفاوض معنا أو مع فيورنتينا لضم سفيان حوار – راشفورد: أكره ليفربول أكثر من سيتي.. ولا أثق في لاعب آخر للقيام بذلك الأمر بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يفوز على رابوتنيكي برباعية وديا ذا أثليتك: ساوثامبتون يرفض عرضا من ليفربول لضم لافيا حارس أوروا ريدز يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد بسبب الأولمبياد بيدرو مستمر مع لاتسيو لموسم إضافي
أخر الأخبار
بيراميدز يوضح الكلمات المكتوبة بالوشم على ذراع مساعد باتشيكو 25 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد جدة يقيد بنزيمة وكانتي وجوتا في قائمته.. ويتسلح بهم في البطولة العربية 34 دقيقة | السعودية
جيمس: الموسم الماضي كان الأصعب مع تشيلسي.. وبعض اللاعبين كانوا لا يريدون التواجد 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو: الهلال السعودي يسعى لضم ليفاندوفسكي في الصيف المقبل 55 دقيقة | السعودية
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الشعباني يرغب في ضم محمد عادل لـ الترجي 2 ساعة | الدوري المصري
عبد الرازق لـ في الجول: عقدي مع المصري ينتهي عقب مواجهة الأهلي.. ولم أتساهل في المعسكر 2 ساعة | الدوري المصري
ليكيب: التعاون السعودي يضم لاعب نانت 2 ساعة | ميركاتو
تقرير: ليفربول يرفع عرضه الثاني لضم لافيا بعد رفض الأول 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 3 موسم استثنائي جديد.. لاعب دولي في الأهلي ربما يخوض 88 مباراة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات