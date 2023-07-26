موندو: الهلال السعودي يسعى لضم ليفاندوفسكي في الصيف المقبل

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 14:57

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

وضع نادي الهلال السعودي مهاجم برشلونة ومنتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي ضمن المطلوبين في الفريق الأزرق.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الهلال يرغب في التعاقد مع ليفاندوفسكي في الصيف المقبل.

وأن هناك تحرك محتمل من الهلال في عام 2024 لمحاولة ضم ليفاندوفسكي.

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يأتي ذلك رغم رفض عرض من الهلال للتعاقد مع ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

ولا يزال الهلال يبحث عن إبرام صفقة قوية بقوة تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو.

ولذلك حاول الهلال قبل أسابيع التعاقد مع ليونيل ميسي، وكذلك كيليان مبابي ونيمار لوكا مودريتش وغيرهم من نجوم كرة القدم.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 34 عاما انضم لبرشلونة في الصيف الماضي قادما من بايرن ميونيخ، وسجل مع الفريق الإسباني 34 هدفا في موسمه الأول.

أما الهلال فتعاقد مع كل من روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي وسيرجي سافيتش.

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