مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الشعباني يرغب في ضم محمد عادل لـ الترجي

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 13:48

كتب : عمرو نبيل

محمد عادل - المصري ضد سيراميكا كليوباترا

يرغب معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي في التعاقد مع محمد عادل لاعب وسط سيراميكا كليوباترا.

محمد عادل

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الترجي

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "معين الشعباني تواصل مع محمد عادل ليخبره برغبته في ضمه لصفوف الترجي".

وأضاف "من المنتظر أن يبدأ النادي التونسي في الأيام المقبلة التفاوض مع سيراميكا كليوباترا حول اللاعب".

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وسبق لـ محمد عادل وأن تدرب على يد معين الشعباني عندما كان مدربا لـ سيراميكا كليوباترا في الموسم الماضي من الدوري المصري.

ورحل الشعباني من سيراميكا لتولي تدريب الترجي عقب توديع الفريق التونسي لدوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي.

ويستعد الترجي حاليا لخوض منافسات كأس العرب للأندية المقامة في السعودية ويقع في المجموعة الأولى بجانب كل من الاتحاد السعودي والشرطة العراقي والصفاقسي التونسي.

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