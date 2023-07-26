عبد الرازق لـ في الجول: عقدي مع المصري ينتهي عقب مواجهة الأهلي.. ولم أتساهل في المعسكر

نفى ميمي عبد الرازق مدرب المصري أن يكون معسكر فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا كان مفتوحا للجميع ويتواجد به زوجات اللاعبين.

وخسر المصري من سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس الرابطة المصرية.

ميمي عبد الرازق مدرب المصري لـ FilGoal.com: "نجحنا أنا وجهازي الفني في العبور بالمصري إلى بر الأمان بعد أن كان الفريق مهددا بالهبوط للدرجة الثانية".

وتابع "كامل أبو علي قدم لنا الدعم وتواصل معنا عقب نهائي كأس الرابطة وشكرنا على مجهودنا وإخلاصنا في العمل".

وواصل "المصري يمتلك لاعبين متميزين ويحتاج للدعم في بعض المراكز".

وأضاف "عقدي سينتهي مع المصري عقب مباراة اليوم وكنت أتمنى تحقيق كأس الرابطة".

وأردف "يقولون إن ميمي عبد الرازق كان متساهلا في المعسكر وهذا كذب وافتراء، جمعت مفاتيح سيارات اللاعبين وفندق الإقامة كان متواجدا في صحراء جرداء والحديث عن وجود زوجات اللاعبين داخل المعسكر غير صحيح فقط اثنين جاءا يوم المباراة للحصول على دعوات للحضور".

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي اليوم في ختام الدوري المصري الممتاز بمباراة مؤجلة من الجولة الـ 30.

وضمن المصري الحصول على المركز الخامس بغض النظر عن نتيجة المباراة كما ضمن الأهلي التتويج باللقب.