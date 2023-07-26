عبد الرازق لـ في الجول: عقدي مع المصري ينتهي عقب مواجهة الأهلي.. ولم أتساهل في المعسكر

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 13:43

كتب : عمرو نبيل

المصري - فيوتشر - ميمي عبد الرازق

نفى ميمي عبد الرازق مدرب المصري أن يكون معسكر فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا كان مفتوحا للجميع ويتواجد به زوجات اللاعبين.

وخسر المصري من سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس الرابطة المصرية.

ميمي عبد الرازق مدرب المصري لـ FilGoal.com: "نجحنا أنا وجهازي الفني في العبور بالمصري إلى بر الأمان بعد أن كان الفريق مهددا بالهبوط للدرجة الثانية".

أخبار متعلقة:
ليكيب: التعاون السعودي يضم لاعب نانت تقرير: ليفربول يرفع عرضه لضم لافيا بعد رفض العرض الأول فياريال يستعير ماتيو جابيا من ميلان بوكيتينو: التعاقد مع مبابي في تشيلسي؟ هذا أمر غير واقعي

وتابع "كامل أبو علي قدم لنا الدعم وتواصل معنا عقب نهائي كأس الرابطة وشكرنا على مجهودنا وإخلاصنا في العمل".

وواصل "المصري يمتلك لاعبين متميزين ويحتاج للدعم في بعض المراكز".

وأضاف "عقدي سينتهي مع المصري عقب مباراة اليوم وكنت أتمنى تحقيق كأس الرابطة".

وأردف "يقولون إن ميمي عبد الرازق كان متساهلا في المعسكر وهذا كذب وافتراء، جمعت مفاتيح سيارات اللاعبين وفندق الإقامة كان متواجدا في صحراء جرداء والحديث عن وجود زوجات اللاعبين داخل المعسكر غير صحيح فقط اثنين جاءا يوم المباراة للحصول على دعوات للحضور".

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي اليوم في ختام الدوري المصري الممتاز بمباراة مؤجلة من الجولة الـ 30.

وضمن المصري الحصول على المركز الخامس بغض النظر عن نتيجة المباراة كما ضمن الأهلي التتويج باللقب.

ميمي عبد الرازق المصري
نرشح لكم
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الشعباني يرغب في ضم محمد عادل لـ الترجي فرج عامر: زياد طارق سيعود إلى الأهلي.. وهذا موقف خالد عبد الفتاح مواعيد مباريات اليوم - ختام الدوري المصري.. وبايرن يواجه سيتي وديا البطولة العربية - استخدام تقنيتي عين الصقر والتسلل الآلي.. وآلية خروج الجماهير وكيله: زوران فضل الحصول على راحة بعد تجربة الاتحاد.. ولم يفقد السيطرة على اللاعبين العشري يكشف لـ في الجول الراحلين عن الاتحاد وكيفية دعم الفريق لـ 3 سنوات قادمة أيمن الرمادي.. المدرب "الذي يسبقنا بمراحل وعلمنا الكرة من جديد" خبر في الجول - البنك الأهلي يطلب ضم كريم العراقي.. ورد المصري
أخر الأخبار
جيمس: الموسم الماضي كان الأصعب مع تشيلسي.. وبعض اللاعبين كانوا لا يريدون التواجد دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو: الهلال السعودي يسعى لضم ليفاندوفسكي في الصيف المقبل 12 دقيقة | السعودية
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الشعباني يرغب في ضم محمد عادل لـ الترجي ساعة | الدوري المصري
عبد الرازق لـ في الجول: عقدي مع المصري ينتهي عقب مواجهة الأهلي.. ولم أتساهل في المعسكر ساعة | الدوري المصري
ليكيب: التعاون السعودي يضم لاعب نانت ساعة | ميركاتو
تقرير: ليفربول يرفع عرضه الثاني لضم لافيا بعد رفض الأول ساعة | ميركاتو
بوكيتينو: التعاقد مع مبابي في تشيلسي؟ هذا أمر غير واقعي ساعة | الدوري الإنجليزي
فياريال يستعير ماتيو جابيا من ميلان 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 3 موسم استثنائي جديد.. لاعب دولي في الأهلي ربما يخوض 88 مباراة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات