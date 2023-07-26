ليكيب: التعاون السعودي يضم لاعب نانت

ذكرت جريدة ليكيب أن نادي التعاون السعودي توصل لاتفاق مع نانت الفرنسي من أجل ضم لاعبه البرازيلي أندري جيروتو.

وأوضح التقرير أن التعاون سيضم اللاعب مقابل 4 ملايين يورو.

كما أفادت جريدة عكاظ السعودية أن اللاعب سيوقع على عقد يربطه بالتعاون لمدة 3 مواسم.

سيغادر المدافع البرازيلي نادي نانت بعد 6 مواسم، وقبل عام من نهاية عقده.

ويبدو أن نانت فضل الموافقة على رحيل اللاعب هذا الصيف، بدلا من رحيله مجانا الصيف المقبل.

وذكرت التقارير أن إدارة نانت حاولت تمديد عقد البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما، لكنها فشلت في ذلك.

لعب جيروتو 176 مباراة بقميص نانت.

وتوج اللاعب بكأس فرنسا مع نانت في 2022.

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