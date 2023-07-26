تقرير: ليفربول يرفع عرضه الثاني لضم لافيا بعد رفض الأول

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ليفربول يستعد لتقديم عرض جديد لشراء روميو لافيا لاعب ساوثامبتون بعد رفض العرض الأول.

يوم الثلاثاء، ذكرت الشبكة أن ساوثامبتون رفض عرضا من ليفربول للتعاقد مع روميو لافيا خلال هذا الصيف.

وأوضح تقرير يوم الأربعاء أن المفاوضات جارية وهناك الآن احتمالات متزايدة للاتفاق على الصفقة.

فبحسب ذا أثليتك فإن ساوثامبتون رفض عرضا من ليفربول بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني لضم روميو لافيا، لكن ليفربول سيرفع عرضه يوم الأربعاء.

ومن المرجح أن يضيف ليفربول بنود المكافآت إلى عرضه ليرتفع المبلغ إلى رقم يراه ساوثامبتون مقبولا.

ولعب الشاب البالغ من العمر 19 عاما 45 دقيقة مع ساوثامبتون في هزيمته الودية أمام بورنموث على ملعب سانت ماري ليلة الثلاثاء.

عند سؤاله عن مستقبل لافيا، قال المدرب راسل مارتن للصحفيين: "تطلبون تصريحات حول موقف لافيا ولكن لا يمكنني أن أدلي بشيء لأنني لا أعرف".

وأضاف "سأتحدث إلى جايسون ويلكوكس المدير الرياضي لمعرفة الوضع".

ويسعى الريدز لحسم الصفقة الثالثة تحضيرا للموسم الجديد.

صاحب الـ 19 عاما يلعب في ساوثامبتون منذ صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي.

البلجيكي لعب مع ساوثامبتون خلال 34 مباراة وسجل هدفا في جميع المسابقات.

وتعاقد ليفربول حتى الآن مع الثنائي، أليكسيس ماك اليستر قادما من برايتون، ودومينيك سوبوسلاي قادما من لايبزج.

فيما تخلي عن نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين، ويستعد لرحيل جودرن هندرسون وفابينيو إلى الدوري السعودي.

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.