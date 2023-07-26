تقرير: ليفربول يرفع عرضه الثاني لضم لافيا بعد رفض الأول

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 13:25

كتب : FilGoal

روميو لافيا لاعب ساوثامبتون

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ليفربول يستعد لتقديم عرض جديد لشراء روميو لافيا لاعب ساوثامبتون بعد رفض العرض الأول.

يوم الثلاثاء، ذكرت الشبكة أن ساوثامبتون رفض عرضا من ليفربول للتعاقد مع روميو لافيا خلال هذا الصيف.

وأوضح تقرير يوم الأربعاء أن المفاوضات جارية وهناك الآن احتمالات متزايدة للاتفاق على الصفقة.

أخبار متعلقة:
الرياضية السعودية: الاتفاق يستعد للإعلان عن ضم هندرسون وديمبلي رئيس بايرن: نحن على علم بمفاوضات النصر مع ماني فياريال يستعير ماتيو جابيا من ميلان بيلد: دي خيا على رادار بايرن

فبحسب ذا أثليتك فإن ساوثامبتون رفض عرضا من ليفربول بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني لضم روميو لافيا، لكن ليفربول سيرفع عرضه يوم الأربعاء.

ومن المرجح أن يضيف ليفربول بنود المكافآت إلى عرضه ليرتفع المبلغ إلى رقم يراه ساوثامبتون مقبولا.

ولعب الشاب البالغ من العمر 19 عاما 45 دقيقة مع ساوثامبتون في هزيمته الودية أمام بورنموث على ملعب سانت ماري ليلة الثلاثاء.

عند سؤاله عن مستقبل لافيا، قال المدرب راسل مارتن للصحفيين: "تطلبون تصريحات حول موقف لافيا ولكن لا يمكنني أن أدلي بشيء لأنني لا أعرف".

وأضاف "سأتحدث إلى جايسون ويلكوكس المدير الرياضي لمعرفة الوضع".

ويسعى الريدز لحسم الصفقة الثالثة تحضيرا للموسم الجديد.

صاحب الـ 19 عاما يلعب في ساوثامبتون منذ صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي.

البلجيكي لعب مع ساوثامبتون خلال 34 مباراة وسجل هدفا في جميع المسابقات.

وتعاقد ليفربول حتى الآن مع الثنائي، أليكسيس ماك اليستر قادما من برايتون، ودومينيك سوبوسلاي قادما من لايبزج.

فيما تخلي عن نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين، ويستعد لرحيل جودرن هندرسون وفابينيو إلى الدوري السعودي.

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

روميو لافيا ليفربول ساوثامبتون
نرشح لكم
بعد 12 عاما في صفوف ليفربول.. هندرسون ينضم إلى الاتفاق السعودي مدرب جريميو ينهي الجدل حول مستقبل لويس سواريز تقارير برازيلية: جيمس رودريجيز يقترب من ساو باولو الصفقة الثانية – ديمبيلي يعزز كتيبة جيرارد في الاتفاق السعودي خبر في الجول – الزمالك والمصري ضمن رباعي يريد باهر المحمدي.. والإسماعيلي يحدد السعر ليكيب: مبابي رفض حضور الاجتماع مع ممثلي الهلال إنها تقترب؟ رومانو: الهلال على وشك إتمام المفاوضات لضم فيراتي "راقص جديد من السامبا".. مالكوم رابع صفقات الهلال
أخر الأخبار
لاوتارو: تلقيت العديد من العروض السعودية ولكن 2 دقيقة | السعودية
بعد 12 عاما في صفوف ليفربول.. هندرسون ينضم إلى الاتفاق السعودي 29 دقيقة | ميركاتو
مدرب جريميو ينهي الجدل حول مستقبل لويس سواريز 30 دقيقة | أمريكا
السهرة الرياضية – مورجان فريمان يجسد مانديلا ومحاربته للعنصرية برياضة الرجبي في Invictus 56 دقيقة | رياضات أخرى
مالك شيفيلد: مصطفى محمد ليس ضمن خططنا ساعة | المحترفون
حسام البدري يتنفس الصعداء قبل انطلاق البطولة العربية ساعة | الوطن العربي
مؤتمر عمر جابر: لدينا إصرار ليكون الزمالك مرشحا للفوز بالبطولة العربية.. ونعتز بـ عبد الشافي كثيرا ساعة | كأس العرب
مؤتمر أوسوريو: المسؤولية كبيرة على الزمالك.. وسنواجه النصر أيضا بطريقتنا ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 3 موسم استثنائي جديد.. لاعب دولي في الأهلي ربما يخوض 88 مباراة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات