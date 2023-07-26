فياريال يستعير ماتيو جابيا من ميلان

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 13:07

كتب : FilGoal

ماتيو جابيا - فياريال

أعلن نادي فياريال تعاقده مع ماتيو جابيا مدافع ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأشار النادي إلى أن جابيا قد بدأ في التدريبات بالفعل برفقة زملائه الجدد.

ولم يضع ميلان شرط أحقية الشراء في عقد إعارة اللاعب إلى فياريال.

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صاحب الـ 23 عاما يلعب مع الفريق الأول لميلان منذ 2018 وخلال تلك الفترة خرج على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى فريق لوتشيسي في الدرجة الثالثة.

جابيا كان أحد المساهمين في تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي بالموسم قبل الماضي.

وشارك جابيا في 17 مباراة مع ميلان بالموسم الماضي.

ولعب جابيا لجميع الأعمار السنية لمنتخب إيطاليا ولكن لم يسبق له المشاركة مع المنتخب الأول.

وأصبح جابيا هو سابع صفقات فياريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع كل من دينيس سواريز وأليكساندر سورلوث وريمون تيراتس وبن بيريرتون وسانتي كوميسانا وإلأياس أخوماش.

ماتيو جابيا ميلان فياريال
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