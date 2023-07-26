الرياضية السعودية: الاتفاق يستعد للإعلان عن ضم هندرسون وديمبلي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الاتفاق السعودي يستعد للإعلان عن ضم الإنجليزي جوردان هندرسون والفرنسي موسى ديمبلي والاسكتلندي جاك هيندري خلال ساعات.

الثلاثي الأجنبي سيوقع لنادي الاتفاق مساء الأربعاء بعد أن اجتاز الفحوصات الطبية في أحد المراكز الطبية المختصة بمقر معسكر الفريق الخارجي المنظم حاليا في كرواتيا، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن معاذ العوهلي الرئيس التنفيذي للنادي وصل يوم الثلاثاء إلى مقر المعسكر من أجل التوقيع مع اللاعبين الثلاثة، الذين تم الاتفاق معهم بناء على توصيات الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الفريق الذي تربطه علاقة قوية بالثلاثي.

في الوقت نفسه، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لهندرسون وهو يصور فيديو وداعي في ملعب أنفيلد.

من المنتظر أن ينتقل جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول إلى نادي الاتفاق السعودي براتب يبلغ 700 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

وكانت الصفقة تتطلب اتفاقا بين الناديين، حيث لا يزال متبقى عامين فى عقد هندرسون الحالي مع ليفربول.

وخاض قائد الريدز 492 مباراة سجل خلالها 33 هدفا وصنع 61 وحقق 9 ألقاب من بينها لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي منذ انتقاله في 2011.

ويأتي انتقال لاعب خط الوسط الانجليزى إلى الاتفاق السعودى بعد اتمام الريدز بالتعاقد مع الارجنتينى أليكسيس ماك أليستر من برايتون والمجرى دومينيك سوبوسلاي من لايبزيج.

واحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري السعودي الموسم الماضي.

فيما اقترب الاتفاق من التعاقد مع موسى ديمبلي لاعب ليون، حسب شبكة beIN sports.

حسب التقرير سينضم اللاعب الفرنسي إلى الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون.

ولعب موسى مع ليون 28 مباراة في الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف.

ديمبيلي البالغ من العمر 27 عاما لعب من قبل مع فولام وسلتيك وليون وأتليتكو مدريد.

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