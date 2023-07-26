سلة - أنس أسامة: منتخب مصر قادر على التأهل إلى أولمبياد باريس

يرى أنس أسامة لاعب منتخب مصر لكرة السلة أن الفريق قادر على التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وقال أنس عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حظوظ منتخب مصر أفضل من أي منتخب إفريقي آخر للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس".

وأضاف "أعتقد أن منتخب مصر قادر على الفوز على المكسيك، ورغم صعوبة باقي المباريات أثق أننا نستطيع التأهل حتى إذا كان التأهل ضمن أفضل مركز ثالث".

وأتم تصريحاته "تجنيس اللاعبين أمر متبع في كل أنحاء العالم وإذا كانت الفرصة متاحة بالنسبة لمنتخب مصر لفعل ذلك فيجب استغلال هذا الأمر في تدعيم صفوف المنتخب".

وسافر منتخب مصر لكرة السلة إلى سلوفينيا من أجل خوض معسكر إعداد، قبل مشاركته في بطولة كأس العالم، التي تقام في الفترة من 25 أغسطس المقبل، وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وأسفرت قرعة منافسات كأس العالم لكرة عن تواجد مصر في مجموعة متوازنة.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولية كالتالي:

عمرو الجندي – عمر عزب – آدم موسى – إيهاب أمين – يوسف شوشة – يوسف شحاتة – عمر الشيخ – أحمد ياسر عبد الوهاب – علي أحمد – خالد عبد الناصر – عمر طارق – أحمد خلف (بيبو) – عاصم مرعي – عمرو زهران – كريم حاتم – عمر هشام – أنس أسامة – وليد عبد الجواد – باتريك جاردنر.