بيلد: دي خيا على رادار بايرن

أصبح الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد السابق أحدث اسم في قائمة المرشحين للانضمام إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، حسب جريدة بيلد.

ويبحث بايرن عن حارس ليشارك في بداية الموسم الجديد انتظارا لعودة المصاب مانويل نوير، في ظل إمكانية رحيل يان سومر هذا الصيف.

وذكر تقرير بيلد أن إدارة بايرن ستتواصل مع وكلاء دي خيا من أجل معرفة رأيه في الانتقال للفريق البافاري.

وترغب إدارة بايرن في معرفة موقف دي خيا الذي يمكنه الانتقال لأي فريق مجانا بعد انتهاء عقده مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الماضي.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن ديفيد دي خيا رفض عرض إنتر ميلان للتعاقد معه بدلا من أندري أونانا الذي رحل إلى إنجلترا ليحل محله في صفوف الشياطين الحُمر.

وذكرت صحيفة "ديلي ريكورد" الإنجليزية في تقرير لها يوم الخميس أن عرض إنتر بلغت قيمته 5 ملايين يورو وهو ما رفضه الحارس الإسباني الذي يرغب في الحصول على ما يصل لـ10 ملايين يورو.

وأعلن دي خيا رحيله عن يونايتد بعد 12 عاما قضاهم في صفوف الفريق بنهاية تعاقده.

وانضم دي خيا صاحب الـ32 عاما إلى يونايتد في عام 2011 قادما من أتليتكو مدريد.

وخاض الإسباني مع يونايتد 545 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 190 مرة واستقبل 590 هدفا.

وتوج دي خيا مع يونايتد بالدوري الإنجليزي مرة والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنلجيزي.

كما ظفر بكأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين وكأس الدرع الخيرية ثلاث مرات.

هذا بالإضافة لحصوله على جائزة القفاز الذهبي مرتين والتي تُمنح لأكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي.

كما حصل على جائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد أربع مرات بتصويت الجماهير وهو رقم قياسي في تاريخ النادي.

وظفر بالجائزة ذاتها لكن بتصويت زملائه أربع مرات أيضا.

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