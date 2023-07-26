فرج عامر: زياد طارق سيعود إلى الأهلي.. وهذا موقف خالد عبد الفتاح

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 11:50

كتب : FilGoal

زياد طارق لاعب سموحة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مصير بعض اللاعبين في فريقه من الاستمرار أو الرحيل في الموسم المقبل.

وقال فرج عامر عبر قناة الحياة: "الأهلي فعل بند شراء خالد عبد الفتاح منذ أكثر من شهر، وكذلك سموحة حصل بشكل نهائي على حسام حسن".

وأضاف "زياد طارق سيعود إلى الأهلي الموسم المقبل، بينما سيستمر مصطفى سعد معنا وكذلك محمد مغربي".

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وواصل "محمد مغربي ظهر بمستوى مميز مع سموحة وأنا أرى أنه يسير على نفس خطى محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وسيكون من أهم المدافعين في مصر خلال الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "صفقة جونيور أجايي ورطت نادي سموحة بشكل كبير واللاعب مصاب منذ قدومه إلى الفريق ويحصل على راتب كبير".

وانضم الثنائي مصطفى سعد ومحمد مغربي لصفوف سموحة في يناير الماضي على سبيل الإعارة من الأهلي.

بينما انضم زياد طارق لصفوف الفريق الأزرق من الأهلي أيضا بداية الموسم المنقضي.

الأهلي سموحة زياد طارق
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