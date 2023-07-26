باللون الأبيض.. برشلونة يعلن قميصه الثاني

أعلن نادي برشلونة عن قميصه الاحتياطي الذي سيخوض به مباريات موسم 2022/2023.

ويظهر برشلونة باللون الأبيض والشورت الأزرق وهو لون قميص غريمه التقليدي ريال مدريد.

واختار برشلونة اللون الأبيض المستوحى من يوهان كرويف الذي ارتدى نفس الألوان مع تداخل اللون الأزرق والأحمر خلال فترة السبعينيات.

اللون الأبيض أيضا هو أول قميص ارتداه فريق سيدات برشلونة خلال نفس الفترة.

ويلعب برشلونة مباراته الودية الأولى صباح غدا الخميس ضد أرسنال في جولته الاستعدادية للموسم في أمريكا.

وسيبدأ برشلونة موسمه بمواجهة خيتافي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني يوم 13 أغسطس.

الفريق الكتالوني كان قد حقق لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي.