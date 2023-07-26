باللون الأبيض.. برشلونة يعلن قميصه الثاني

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

قميص برشلونة الجديد

أعلن نادي برشلونة عن قميصه الاحتياطي الذي سيخوض به مباريات موسم 2022/2023.

ويظهر برشلونة باللون الأبيض والشورت الأزرق وهو لون قميص غريمه التقليدي ريال مدريد.

واختار برشلونة اللون الأبيض المستوحى من يوهان كرويف الذي ارتدى نفس الألوان مع تداخل اللون الأزرق والأحمر خلال فترة السبعينيات.

اللون الأبيض أيضا هو أول قميص ارتداه فريق سيدات برشلونة خلال نفس الفترة.

ويلعب برشلونة مباراته الودية الأولى صباح غدا الخميس ضد أرسنال في جولته الاستعدادية للموسم في أمريكا.

وسيبدأ برشلونة موسمه بمواجهة خيتافي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني يوم 13 أغسطس.

الفريق الكتالوني كان قد حقق لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

برشلونة
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