في المشاركة الثانية.. ميسي يسجل هدفين ويقود إنتر ميامي للفوز برباعية على أتلانتا

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 10:50

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

حقق إنتر ميامي الفوز على أتلانتا يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية من كأس الدوري الأمريكي.

المباراة شهدت المشاركة الثانية لليونيل ميسي النجم الأرجنتيني مع إنتر ميامي وللمرة الأولى بشكل أساسي وخلالها تمكن من تسجيل هدفين وصناعة آخر.

شارك سيرخيو بوسكيتس في المباراة أيضا بشكل أساسي للمرة الأولى بعد الانضمام في صفقة انتقال حر.

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تقدم ميسي بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة رائعة من بوسكيتس لينفرد بالمرمى وسدد الكرة في القائم لترتد وأكملها في الشباك بقدمه اليمنى.

وفي الدقيقة الـ 22 أضاف ميسي الهدف الثاني مستغلا تمريرة من روبيرت تايلور داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة مباشرة في المرمى وأيضا بالقدم اليمنى.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة سجل تايلور الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 53 جاء دور ميسي ليصنع هدفه الأول برفقة فريقه الجديد ومن هجمة مرتدة مرر الكرة لتايلور الذي سدد كرة أرضية داخل الشباك.

وتعرض كريستوفر مكفاي لاعب إنتر ميامي للطرد بعد أن تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 84 بعد ارتكابه لركلة جزاء.

وأهدر تياجو ألمادا ركلة الجزاء في الدقيقة الـ86.

الفوز رفع رصيد إنتر ميامي للنقطة السادسة ليتصدر المجموعة الثالثة الجنوبية في الكأس.

ليونيل ميسي إنتر ميامي أتلانتا يونايتد
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