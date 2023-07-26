مواعيد مباريات اليوم - ختام الدوري المصري.. وبايرن يواجه سيتي وديا

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 10:31

كتب : FilGoal

إسلام المزين - الأهلي - المصري

يسدل الستار اليوم على الدوي المصري لموسم 2022/2023 بشكل نهائي بمواجهة بين الأهلي والمصري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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الأهلي × المصري.. 8:30 مساء - أون تايم سبورتس.

مباريات ودية

بايرن ميونيخ × مانشستر سيتي.. 1:30 - أون تايم سبورتس/ أبو ظبي الرياضية.

توتنام × ليون سيتي.. 2:30 مساء.

تشيلسي × نيوكاسل.. 3:15 صباحا.

ريال مدريد × مانشستر يونايتد.. 3:30 صباحا - أبو ظبي الرياضية.

أرسنال × برشلونة.. 5:30 صباحا.

المصري الأهلي الدوري المصري بايرن ميونيخ مانشستر سيتي
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