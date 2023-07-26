محمود حمادة: فاركو أبلغني بوجود عروض.. ولها السبب رحلت عن بيراميدز

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 00:57

كتب : FilGoal

محمود حمادة - البنك

كشف محمود حمادة عن تلقي ناديه فاركو عروضا من أندية الدوري للحصول على خدماته.

محمود حمادة

النادي : فاركو

فاركو

ويمتد عقد محمود حمادة مع فاركو حتى صيف 2025.

وقال حمادة عبر أون تايم سبورتس: فضلت الرحيل عن بيراميدز لرغبتي في الحصول على فرصة المشاركة باستمرار، لذلك وافقت على الانتقال لنادي فاركو".

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وكشف "عقدي ممتد مع فاركو لموسمين مقبلين، لكن في حال وصول عرض مناسب لن يقف النادي أمام مستقبلي".

وشدد "إدارة فاركو أبلغتني بوجود عروض من أندية آخرى لكن دون تحديد هويتها. أبحث عن النادي الذي يحتاجني بشكل أكبر وأحصل على الفرصة بين صفوفه".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي حصل على موافقة محمود حمادة باللعب للفريق واللاعب أبلغ ناديه فاركو برغبته في الانتقال إلى الأحمر.

وتواصل الأهلي مع فاركو للتفاوض بشأن محمود حمادة لكن النادي البرتقالي طلب تأجيل المفاوضات لما بعد نهاية الدوري.

كما علم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك ينوي الدخول في مفاوضات مع نادي فاركو من أجل التعاقد مع محمود حمادة لاعب وسط الفريق البرتقالي ومنتخب مصر.

وتأتي هذه الخطوة من الزمالك استغلالا لرغبة نادي فاركو في ضم محمد عواد حارس مرمى القلعة البيضاء.

على أن تكون كل صفقة منفصلة عن الآخرى ولكل منهما قيمتها المادية الخاصة بها.

ثقة فيتوريا

وعن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر أوضح "فيتوريا تحدث معي بعد مباراة بلجيكا بشكل جيد وأشكره على ثقته في قدراتي. أبحث دائما عن استغلال الفرص وتركيزي فقط في الملعب".

وأتم "مختار مختار له دور كبير في مسيرتي. تعلمت منه داخل وخارج الملعب وأعتبره الأب الروحي لي".

محمود حمادة البالغ من العمر 29 عاما لعب الموسم الجاري مع فاركو 33 مباراة في الدوري سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.

ويقدم محمود حمادة مستوى مميز مع فاركو في ثاني مواسم الفريق بالدوري المصري.

وشارك محمود حمادة مع منتخب مصر في الفوز على جنوب السودان وديا بثلاثية دون رد.

ومن قبلها شارك في الانتصار على غينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

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