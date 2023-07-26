الفايكنج إلى الغواصات.. سورلوث ينضم إلى فياريال

الأربعاء، 26 يوليه 2023 - 00:49

كتب : FilGoal

ألكسندر سورلوث

أعلن نادي فياريال الإسباني ضم النرويجي ألكسندر سورلوث لمدة 5 مواسم قادما من لايبزج الألماني.

المهاجم البالغ 27 عاما أصبح سادس صفقات الغواصات الصفراء الموسم الجاري، ولم يعلن النادي عن قيمة الصفقة.

وقضى سورلوث الموسمين الماضيين معارا لصفوف ريال سوسيداد وسجل 24 هدفا في 90 مباراة بجميع المسابقات.

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وبدأ النرويجي مسيرته مع روزنبورج النرويجي وبودو جليمت النرويجي وخرونيجين الهولندي وميتيلاند الدنماركي وكريستال بالاس الإنجليزي وجينت البلجيكي وطرابزون سبور التركي.

وفي موسم 2017-18 توج مع ميتيلاند بلقب الدوري الدنماركي.

وحقق في موسم 2019-2020 لقب كأس تركيا وحاز جائزة هداف الدوري التركي وكأس تركيا وفاز بجائزة أفضل مهاجم في تركيا.

ومع سوسيداد حاز جائزة أفضل لاعب في شهر يناير 2023 بالدوري الإسباني.

وخاض بقميص منتخب النرويج 49 مباراة دولية سجل 16 هدفا.

وربما ستكون أول مباراة له مع الغواصات الصفراء ضد فينيورد الهولندي وسبورتنج لشبونة البرتغالي وديا قبل بداية الموسم الجديد.

فياريال لايبزج ألكسندر سورلوث
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