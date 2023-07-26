وكيله: زوران فضل الحصول على راحة بعد تجربة الاتحاد.. ولم يفقد السيطرة على اللاعبين

كشف كريم أبو سليمان وكيل زوران مانولوفيتش المدير الفني السابق للاتحاد السكندري عن رغبة الأخير في الحصول على راحة بعد تجربته مع زعيم الثغر.

وتحدث أبو سليمان لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "زوران فضل الحصول على راحة بعد تجربته مع الاتحاد السكندري ولديه عدة عروض من ليبيا والعراق ولكنه لم يفكر الآن".

وأردف "يأتي هذا خاصة أنه بدأ الموسم مع سيمبا التنزاني في شهر يوليو العام الماضي وجاء بعد ذلك بشهر للاتحاد السكندري وقدم موسما يرى أنه مقبول إلى حد كبير ويرغب في الحصول على راحة".

وأكمل "كان الاتحاد مع زوران قريبا من المركز الخامس والوصول لنهائي كأس الرابطة لكن ذلك لم يحدث وجعله يشعر بعدم الرضا في ختام موسمه مع الفريق".

وبسؤاله عما يثار عن فقد زوران للسيطرة على لاعبي الاتحاد أجاب "لقد درب أندية جماهيرية من قبل ولا أعتقد أنه فقد السيطرة وأراها كلمة كبيرة".

وأنهى الاتحاد الموسم الماضي من الدوري ثامنا بـ43 نقطة بفارق أربع نقاط عن المصري صاحب المركز الخامس.