تقرير تونسي: الصفاقسي ينهي أزمة إيقاف القيد قبل البطولة العربية

أنهى نادي الصفاقسي التونسي أزمة إيقاف القيد قبل انطلاق العربية بحسب تقارير تونسية.

وتنطلق البطولة العربية يوم الخميس الموافق 27 يوليو حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

وبحسب موقع "فووت 24" التونسي فإن الصفاقسي نجح في رفع عقوبة المنع من القيد اتي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على النادي.

وأوضحت التقارير أن الصفاقسي يسعلى إلى إضافة كل من اللاعب وضاح الزايدي والثلاثي الإيفواري الجديد إلى قائمة الفريق في البطولة العربية..

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الصفاقسي نجحت في إغلاق قضايا كل من: الإيفواري كريس كواكو والثلاثي الجزائري محمد إسلام باكير، إبراهيم النقاش وماليك رياح.

وكان الصفاقسي قد تعرض لعقية الإيقاف عن القيد بسبب مستحقات متأخرة لبعض من لاعبيه السابقين.

ويتولى حسام البدري المهمة الفنية لنادي الصفاقسي خلال الفترة الحالية.

وتنطلق البطولة العربية يوم الخميس الموافق 27 يوليو حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

ويتواجد الصفاقسي ضمن المجموعة الأولى رفقة اتحاد جدة والترجي والشرطة العراقي.