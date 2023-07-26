وكيل فيتوريا: الباب مغلق أمام كل العروض رغبة في تحقيق هدفه مع مصر.. ورأيه في البطولة العربية

كشف كريم أبو سليمان وكيل روي فيتوريا مدرب منتخب مصر حقيقة ما يثار حول تواصل أهلي جدة مع المدير الفني للفراعنة لتدريب الفريق.

وتحدث وكيل فيتوريا لقناة "صدى البلد" قائلا: "كريم أبو سليمان وكيل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر".

وواصل "أهلي جدة لم يقدم عرضا للتعاقد مع فيتوريا هو حديث من وسطاء لكن لم يتواصل أي شخص معنا بشكل رسمي".

وشدد "فيتوريا مركز على هدفه الأساسي مع منتخب مصر ولا يشغل باله بأي شيء آخر".

وأكمل "الأمر مغلق لتركيز فيتوريا مع المنتخب وفي تعاقده مع الاتحاد المصري لا يحق لأي طرف فسخ التعاقد إلا بعد كأس أمم إفريقيا 2023".

وواصل وكيل فيتوريا تصريحاته "فيتوريا يحب إكمال المشروع لنهايته بالتتويج بأمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم 2026".

وبسؤاله عن انزعاج فيتوريا من عدم انتظام جدول الدوري أجاب أبو سليمان "لا أتحدث معه في تلك الأمور لكنني أعرف أن هناك تنسيق بينه وبين اتحاد الكرة ولجنة المسابقات".

أما عن رأيه في مشاركة الزمالك في البطولة العربية قال: "فيتوريا لا يرى وجود مشكلة من المشاركات الإقليمية مثل البطولة العربية بل يرى أنها تفيد اللاعبين في المستقبل لاكتساب المزيد من الخبرات".

وعن هل يتم الحديث حول اهتمام الأهلي السابق بالتعاقد مع فيتوريا أجاب "لا يتم التطرق لفكرة اهتمام الأهلي السابق بالتعاقد مع فيتوريا هو الآن مدرب لمنتخب مصر ويرى كل الأندية سواسية".