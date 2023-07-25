أيمن الرمادي.. المدرب "الذي يسبقنا بمراحل وعلمنا الكرة من جديد"

"أملك سيرة ذاتية جيدة في الإمارات وبالتالي أبحث عن مشروع قوي وآلية عمل محددة للتدريب في الدوري المصري، المشروع الذي اتحدث عنه لا يتعلق بالتعاقدات أو اللاعبين وإنما بالمنظومة الإدارية ونظام العمل في المقام الأول"، هذا كان أول تصريح لـ أيمن الرمادي بعد توليه مهمة المدير الفني في أسوان في السادس من نوفمبر 2022.

تولى الرمادي مهمة أسوان بعد 3 جولات مع ربيع ياسين لم يحقق فيها زهرة الجنوب أي انتصار بها في الدوري، في نهاية الموسم هبط بسيناريو دراماتيكي أمام الداخلية في الجولة الأخيرة من الموسم، وبعد 8 أيام فقط حقق أول لقب في مسيرته التدريبية مع سيراميكا كليوباترا بالفوز على المصري في نهائي كأس الرابطة المصرية.

مع نهاية 2022 قاد الرمادي فريق أسوان في 7 مباريات حقق الفوز في 4 وخسر 3 مرات ومعه ارتقى الفريق من القاع إلى المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة بعد 10 جولات.

الشافعي صالح رئيس أسوان تحدث عن كيف تولى الرمادي مهمة تدريب الفريق قائلا عبر أون تايم سبورتس في ديسمبر الماضي: "ربيع ياسين وهيثم عرابي كونا فريقا جيدا لكن التوفيق لم يحالفهما. أيمن الرمادي أحد أبناء النادي وكان لاعبا في الفريق موسم وتواصل معي أحد المقربين وعرض فكرة توليه المهمة".

وواصل "كنت متخوفا في البداية لعدم خبرته في الدوري المصري لكن هذا الشخص أبلغني بإنجازاته في الدوري الإماراتي وعندما تواصلت معه قبل المهمة دون الحديث عن أموال".

وأكمل "الرمادي كان لديه ارتباط بتحليل مباريات كأس العالم بأحد الفضائيات الإماراتية لكنه ترك كل ذلك وجاء أسوان واستطاع تغيير الأمور وتصحيحها".

لعب الرمادي خلال مسيرته التدريبية في أندية المقاولون العرب والفيوم ودمياط والقناة وأسوان، وأصيب بقطع في الرباط الصليبي أجبره على اعتزال كرة القدم خلال عام 1994 بعمر 25 عاما.

بدأ مسيرته التدريبية سريعا بفرق شباب في نادي الشرقية للدخان وبعدها انتقل إلى الإمارات.

مسيرة الرمادي في الإمارات استمرت بدءا من عام 1999 ولمدة تقارب الـ 20 عاما وبدأ في الدرجة الأولى في 2008، وفي 2019 حل ثانيا في جائزة أفضل مدرب بدوري المحترفين الإماراتي.

وتخصص في الصعود بالفرق إلى الدوري الإماراتي الممتاز إذ فعلها 7 مرات، منها 3 مرات مع دبي، ومرة مع الظفرة والشارقة واتحاد كلباء وعجمان.

كما وصل مع دبي لربع نهائي كأس الإمارات لأول مرة في تاريخه، وساهم في بقاء الظفرة بالدوري الممتاز عام 2008.

وقاد فريق عجمان 5 مواسم متتالية حتى رحيله في موسم 2020-2021، وفي موسم 2018-19 قاد الفريق لحصد 37 نقطة كأكثر عدد من النقاط جمعه الفريق في دوري المحترفين.

في الإمارات أشاد أحمد الفورة نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان بالرمادي قائلا لصحيفة "الإمارات اليوم": "ما يُحسب للرمادي إلى جانب الناحية الفنية، تمسكه الشديد بالجوانب السلوكية، وإيمانه بأهمية الجانب النفسي للاعبين، كإحدى الوسائل المهمة لتقديم العروض القوية، التي اتسم بها عجمان منذ أن ظهر في دوري المحترفين".

وهو ما شاركه به أحمد لطفي مدافع اتحاد كلباء السابق الذي صرّح لـ FilGoal.com: "أثناء تواجدي في الدوري الإماراتي كان أيمن الرمادي يدرب فريق عجمان، لم أشارك أساسيا أمامه ولكن وجدت احترام الجميع له، في الامارات يعد من الأسماء الكبيرة لكن ما يمتاز به هو علاقته باللاعبين هو يستطيع تحويل اللاعب من مستوى أقل لمستوى أعلى، يستطيع قراءة الملعب بسهولة، يجيد التعامل مع الإدارات لذلك صعد أكثر من مرة مع عدة فرق للدوري الإماراتي".

في أولى مباريات عام 2023 كان الرمادي على موعد مع مواجهة نارية ضد الزمالك على استاد أسوان، وحقق الفوز بنتيجة 2-1 على حامل اللقب.

يُعرف عن الرمادي أنه لا ينسب الفضل لنفسه فبعد المباراة قال: "دائما ما أقول إن دوري الشخصي لا يتعدى 10% والباقي للاعبين، لدينا فريق ممتاز ولكن نسعى للتغلب على أزمة الإجهاد والإرهاق".

وأوضح محمد حمدي زكي تأثير الرمادي على الفريق قائلا: "الرمادي علمنا الكرة من جديد، ألعب في الدوري منذ سنوات ولكنني تعلمت الكثير في فترة قصيرة تحت قيادة مدرب أسوان ويجب أن يحصل على حقه".

وأضاف "الرمادي يحفظنا مهام مركزنا ويعطينا تعليمات كأننا نلعب الكرة لأول مرة ولا يترك شيئا للصدفة، فالفريق بكل أمانة تغير شكلا ومضمونا مع الرمادي بفضل التنظيم داخل الملعب وأيضا النتائج التي تتحقق مؤخرا".

وبحسب موقع العين الإماراتي فأن الرمادي يمتلك العديد من الشهادات التدريبية من بينها الرخصة التدريبية "UEFA Pro"، التي تؤهله للتدريب على المستوى الاحترافي.

الرمادي هو المدرب المصري الوحيد الذي ذكر في صفحته الشخصية على موقع "ترانسفيرماركت" بأنه يمتلك الرخصة التدريبية من الاتحاد الأوروبي "UEFA Pro"، في نفس الوقت احتفل عددا من المدربين منذ أيام قليلة بالحصول على رخصة من الاتحاد المصري معتمدة من الاتحاد الإفريقي.

وفي تقرير سابق أشار الرمادي لحصوله على الرخصة التدريبية من ألمانيا، وقال "كنت ألعب في مركز الليبرو لا أنسي أول دراسة قمت بها في ألمانيا للحصول على رخصتي التدريبية الأولى، جادلت المحاضر مجادلة شديدة كونه حاول اقناعي بتغيير طريقة اللعب التي تعتمد على هذا المركز وأدين بالفضل لهذا الرجل الذي منحني الكثير من خبراته وكان لي الفرصة في الجلوس معه فترات كبيرة في الفندق وبالتالي الاستفادة من علمه الكثير".

وفي حواره مع صحيفة البيان الإماراتية أشار الرمادي لتأثير الرخص التدريبية قائلا: "الحصول على الرخص التدريبية، أو الدراسة الرياضية بشكل عام، تعد من الأمور الضرورية في الإمارات، الآن أنا أحصد نتائج ما تعلمته هناك، وأشكر الجميع على مساعدتي، رخص التدريب فوائدها عدة، وأنصح المدربين الصاعدين التركيز عليها، وعلى الاتحادات غير القادرة على توفير بعثات سفر للمدربين، استقدام الخبراء والمحاضرين لهم، وعمل دورات تدريبية، لأنها خطوة ستعم بالفائدة على المدرب والاتحاد في الوقت ذاته".

بعد الفوز على الزمالك كتب فرج عامر رئيس نادي سموحة الحالي عبر حسابه على "فيسبوك" أنه حاول التعاقد مع الرمادي بداية الموسم الماضي لكن رحيله عن رئاسة النادي تسبب في عدم تولي الرمادي مهمة تدريب سموحة آنذاك.

ارتفاع طموحات زهرة الجنوب في يناير الماضي تلقت صفعة واقعية وهي مشكلة قيد الصفقات الشتوية.

بعد التعادل مع الإسماعيلي أبدى الرمادي انزعاجه من أزمة الفريق قائلا خلال المؤتمر الصحفي: وتابع "مررت بيوم لا يجب أن يتواجد في عصر احتراف كرة القدم ولا أعرف من ألوم، ولكن على الأقل كان يجب أن نعرف منذ فترة وليس في التدريب الأخير، بعد أن حددنا التشكيل اكتشفنا أن بعض اللاعبين لن يكونوا معنا".

وشدد "كرة القدم لا تدار بتلك الطريقة بعض الناس يلوموني لأن محمد حمد زكي شارك وهو عائد من الإصابة حسننا افتحوا القيد وأوجدوا الحلول".

وأتم "احتاج إلى يوم لإعادة حساباتي، ذلك الفريق سيذهب بعيدا ولكن نحتاج خطوة إيجابية والجميع يعلم من أي يجب أن تأتي ولكنني لا أراها حتى الآن ويحب أن نحصل على يد العون".

منذ تلك الأزمة أثير دائما رحيل الرمادي عن تدريب أسوان، وخلال 18 مباراة تبقت من الموسم حقق أسوان الفوز في 3 مباريات فقط، تراجع النتائج مع ضعف الموارد لنادي أسوان ساهمت في هبوط الفريق.

لكن مع الرمادي استفاد أسوان ماديا وكذلك اللاعبين.

برز محمد حمدي زكي بشدة تحت قيادة الرمادي مسجلا 12 هدفا في الدوري، وهو ثاني أعلى رصيد تهديفي له في الدوري المصري بعد موسم 2014-15 بقميص الاتحاد السكندري.

لاعب منتخب مصر الأولمبي السابق صرّح لـ FilGoal.com عن تأثير الرمادي على أدائه الموسم الجاري قائلا: "يستطيع التعامل النفسي الجيد مع اللاعبين، ويمتاز بالحزم في العمل من أجل مصلحة المجموعة، يريد أن يحفظ لاعبيه أسلوبه، وهناك من اللاعبين سواء خارج مصر أو داخل احتاجوا وقتا لذلك".

وأضاف "الرمادي كشف لي إمكانيات كثيرة لم أكن أعرفها وكنت أفعلها بالفطرة فهو ركز على هذه المميزات بجانب عمل واجبات أخرى لم يطلبها مني فنجحت، ركز معي في كيفية إنهاء الهجمات والتحركات وقراءة الحدث قبل حدوثه وهو ما ظهر في عدد من المباريات بأن أسبق تفكير اللاعبين لذلك استطعت التسجيل".

وأردف "الموهبة تحتاج للتنظيم لذلك تحتاج لبعض العمل لكي يتم تنميتها وثقته بي جعلتني هدافا".

تألق أيضا أحمد بلحاج وسجل 3 أهداف وصنع 7 في 16 مباراة ساهمت في انتقاله على سبيل الإعارة لصفوف الزمالك مقابل 4 ملايين جنيه حسبما علم FilGoal.com حينها لمدة 6 أشهر.

سجل حسام عرفات لأول مرة في الدوري منذ ما يقارب عامين تحت قيادته.

كذلك قدّم أحمد خالد قائد الفريق أفضل أداء له في الدوري خلال مسيرته حيث سجل هدفا وصنع 6.

استمر مشوار أسوان في الدوري وهبط بعد سيناريو غريب ضد الداخلية منافسه المباشر على بطاقة الهبوط في الدقائق الأخيرة من الموسم.

كرتان في العارضة والقائم للأنجولي ديلسون كاموني في المقابل سجل الداخلية ثنائية خطفت بطاقة البقاء في الممتاز لموسم آخر.

بعد 4 أيام من هبوط أسوان تولى الرمادي في اختيار مفاجئ مهمة تدريب سيراميكا كليوباترا خلفا لحلمي طولان.

الرمادي حقق الفوز من قبل على المصري ذهابا وإيابا في الدوري، وخاض مواجهته الثالثة ضد الفريق البورسعيدي في نهائي كأس الرابطة، الفوز سيمثل أول بطولة له والخسارة ربما تجعل مشواره مع سيراميكا مباراة واحدة فقط.

انتصر سيراميكا وحقق الرمادي والنادي أول لقب في تاريخهما على حساب المصري بنتيجة 4-1.

في الجهاز الفني للرمادي مع سيراميكا تواجد أحمد مصطفى "بيبو" مدربا عاما، وهو المدير الفني الذي قاد أسوان ثم الجونة خلال موسمين متتاليين كمدرب للتأهل للممتاز.

تحدث بيبو عن الرمادي قائلا لـ FilGoal.com: "تواصل معي بعد الصعود مع الجونة وعرض عليّ فكرة العمل معه في الجهاز الفني لسيراميكا بعد إشادته بي بالصعود مرتين ووافقت بعد يوم واحد".

وأكمل "يتميز الرمادي بأنه يمتلك علم تدريبي لم اشاهده من قبل في كل ما يخص كرة القدم وحتى مجال الطب الرياضي".

وواصل "لديه مدرسة، العمل معه مثل معايشات خارج مصر لم يكن يبخل بأي معلومة، كنت أود خوض معايشة ولكن التعامل معه مثل المدربين الأوروبيين ليس هناك فرق، يستمع جيدا للآراء رغم علمه كبير، فلذلك كان هناك تعاون بين الجهاز".

وأردف "من أول يوم وضع النقاط بالترتيب ليضع يده عليها للتطبيق وكيفية التنفيذ لذلك تحققت نتيجة الفوز بكأس الرابطة".

في نهائي كأس الرابطة سجل محمد عنتر أول هدف له في الموسم بأكمله بعد 21 مباراة اكتفى خلالها بصناعة هدف واحد.

أما صلاح محسن فسجل 4 أهداف في الدوري الموسم الجاري، وفي نهائي كأس الرابطة سجل هدفا وصنع 2، أي ساهم بـ 75% مما ساهم به في الموسم بأكمله تحت قيادة الرمادي في مباراة واحدة فقط.

حتى البديل صامويل أمادي سجل هدفا هو الأول له مع سيراميكا بعدما شارك من قبل في 7 مباريات مكتفيا بصناعة هدف واحد فقط.

بعد المباراة صرّح محمد إبراهيم قائد سيراميكا كليوباترا قائلا: "الرمادي منحنا حرية كبيرة في الملعب، ونملك لاعبين بخبرات كبيرة، وسبق لهم اللعب في أجواء الجماهير".

الرمادي بعد التتويج بلقب كأس الرابطة لم ينسب الفضل لنفسه فصرّح عبر أون تايم سبورتس 1: "لابد أن أشكر حلمي طولان هو صاحب النسبة الأكبر في تحقيق اللقب ومن قبله أحمد سامي ومعين الشعباني لأنهم أساسوا قواعد ممتازة للفريق".

وأضاف "خلال تدريبي للفريق هذا الأسبوع وجدت قواعد ممتاز وأهدي لـ طولان الفوز لأنه صاحب النسبة الأكبر من الإنجاز".

عمرو يحيى مدير المركز الإعلامي لـ أسوان صرّح قائلا لـ FilGoal.com: "جعل لأسوان هوية مع تجمع الجماهير حول الفريق، قرأ المشهد منذ البداية وتنبأ بأن في أي وقت الأمور ستختلف ويهبط أسوان، لم اتفاجئ بنجاحه في سيراميكا، ولكن انضم لبيئة ساعدته على النجاح واختار مدربين مساعدين ناجحين لذلك هو يبحث عن النجاح".

وأوضح "تجربة الرمادي تختلف عن تجارب مدربين سابقين، تجربة تشهد الحداثة للتطور التدريبي هو يسبقنا بمراحل وعانى من ضعف الإمكانيات والوضع الجغرافي لأسوان، خلال تواجده مع الفريق كان دائما يحضر ورش عمل عبر الفيديو وسعى دائما للتطور".

وشدد "تأقلم سريعا مع الفريق لذلك هو موهوب، أنظر لفترته القصيرة مع سيراميكا، طريقته مع اللاعبين جيدة".

اليوم أعلن نادي الظفرة الإماراتي تعيين الرمادي مديرا فنيا للفريق ليعود لقيادته بعد 15 عاما من الولاية الأولى، الرمادي سيحدد مصيره مع سيراميكا كليوباترا في بداية أغسطس المقبل، وبالتأكيد استمراره سيضيف الكثير للدوري المصري الموسم المقبل إذا واصل العمل.