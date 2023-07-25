الإخبارية السعودية: مالكوم يوقع لـ الهلال حتى 2026

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 22:36

كتب : FilGoal

مالكوم - البرازيل - إسبانيا - طوكيو 2020

وقع البرازيلي مالكوم على عقود انتقاله لنادي الهلال حتى 2026 بحسب الإخبارية السعودية.

وأتم الهلال اتفاقه مع زينت سان بطرسبرج الروسي بشأن ضم مالكوم.

وبحسب الإخبارية السعودية، فإن مالكوم إجتاز الفحص الطبي بنجاح وووقع رسميا عقد انتقاله لصفوف نادي ‎الهلال حتى 2026.

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وسيكون اللاعب البرازيلي رابع صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي الجاري بعد روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

مالكوم بدأ مسيرته بقميص كورينثيانز البرازيلي وتوج بلقب الدوري في 2015. وفي 2016 انضم لصفوف بوردو الفرنسي.

تألقه خلال موسمين مع الفريق الفرنسي وتسجيل 23 هدفا وصناعة 16 في 96 مباراة جذب إليه الأنظار.

وحسم روما صفقة انتقاله وأعلن النادي قدوم اللاعب، لكن في اليوم التالي من الصفقة حط اللاعب الرحال في مطار برشلونة للانتقال لصفوف الفريق الكتالوني مقابل 41 مليون يورو.

خلال موسم واحد بقميص البلاوجرانا سجل 4 وصنع 2 في 24 مباراة بجميع المسابقات محققا لقب الدوري الإسباني.

ورحل مالكوم صوب زينيت الروسي في صيف 2020، وخلال 106 مباراة سجل 42 هدفا وصنع 24 وحصد خلالها 9 ألقاب.

وفي صيف 2021 حصد ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخب البرازيلي الأولمبي للمرة الثانية في تاريخ السامبا.

وفي يونيو الماضي خاض مباراتين ضد غينيا والسنغال بقميص منتخب البرازيل الأول.

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