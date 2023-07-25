الأخيرة في الموسم.. معروف حكما لمباراة المصري والأهلي

يدير محمد معروف مباراة المصري والأهلي تحكيميا في لقاء مؤجل من الجولة 30 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي والمصري في ختام مباريات الدوري موسم 2022-2023.

وسيعاون معروف كل من: أحمد نوفل ومحمود كثير، ويتواجد أحمد ناجي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو سيتواجد محمود بسيوني ويعاونه أسامة السيد.

وستكون تلك المباراة رقم 12 لمعروف في الدوري المصري هذا الموسم، فأشهر في 11 مباراة 51 بطاقة صفراء و8 حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء.

وأدار معروف الموسم الجاري مباراتين للأهلي ضد الداخلية والاتحاد، فيما أدار 3 مباريات للمصري ضد الاتحاد وسموحة وفيوتشر.

وخسر الأهلي مباراته الأخيرة ضد بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري.

فيما عاد المصري من خسارة كبيرة ضد سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1 في نهائي كأس الرابطة المصرية.

وحقق الأهلي لقب الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه ويتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة.

فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 47 نقطة.