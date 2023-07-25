كوليبالي ونيفيز وسافيتش.. الهلال يعلن قائمته للبطولة العربية

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

الهلال

أعلن جورجي جيسوس المدير الفنى لنادي الهلال قائمة فريقه المشاركة في البطولة ىالعربية للأندية.

ويلعب الهلال ضمن المجموعة الثانية رفقة أندية الوداد المغربي والسد القطري واهلي طرابلس الليبي.

وتواجد الثلاثي الجديد، السنغالي كاليدو كوليبالي والصربي سيرجي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز على رأس القائمة.

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وجاءت قائمة الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف - محمد العويس – حبيب الوطيان

خط الدفاع: ياسر الشهراني- سعود عبد الحميد – محمد البريك – محمد جحفلي – كاليدو كوليبالي – أحمد ابو راسين - علي آل بليهي – حمد اليامي

الوسط: سعد الناصر – محمد كنو – روبن نيفيز- سيرجي سافيتش – مصعب الجوير – محمد الخيبري – محمد القحطاني - ناصر الدوسري – أندري كاريلو

الهجوم: سالم الدوسري – ميشيل ديلجادو – عبد الله الحمدان - عبد الله رديف.

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جدول مواعيد البطولة:

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس

جوائز الأندية المشاركة

المركز الأول: 6 مليون دولار

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار

نصف النهائي: 200 ألف دولار

ربع النهائي: 150 ألف دولار

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر

الدورين الأول والثاني: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

الهلال السعودي البطولة العربية
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