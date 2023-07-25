بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يفوز على رابوتنيكي برباعية وديا
الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 20:34
كتب : FilGoal
فاز طرابزون سبور وديا اليوم الأربعاء على منافسه رابوتنيكي المقدوني بأربعة أهداف لهدف.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن "تريزيجيه فيها من البداية حتى النهاية.
سجل أهداف المباراة كل من ماكسي جوميز وانستاسيوس باكاسيتاس وإرين إلمالي وإنيس ديستان.
وخلال الصيف الجاري خاض طرابزون أربع مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد بما فيهم لقاء اليوم فاز مرتين وتعادل في مثلهما.
والتقى طرابزون بمنافسه هايدوك سيليت الكراوتي ومول فيهيرفار المجري وسيلجي السلوفيني.
وسيخوض طرابزون غدا الأربعاء ودية أخرى ضد تريقلاف السلوفيني.
ويختتم طرابزون ودياته الأحد المقبل بملاقاة أيك أثينا اليوناني.
وكان طرابزون أنهى الموسم الماضي من الدوري التركي في المركز السادس.
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